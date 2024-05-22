Діосмін-ВМ (Diosmin-WM) (555991) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Діосмін-ВМ інструкція із застосування
Характеристика
Діосмін-ВМ сприяє підвищенню тонусу вен малого калібру, за рахунок чого покращує венозний відтік та лімфатичний дренаж. Венозний тонус підвищується завдяки підсиленню тропності пристінкового норадреналіну до міоцитів вен (поліпшує синтез та/або вивільнення норадреналіну; інгібує активність катехол-О-метилтрансферази; помірно знижує активність ФДЕ). Судинозвужувальна дія діосміну стосується тільки венозного та лімфатичного русла. Дієтична добавка не впливає на тонус артерій, чинить помірну антиагрегантну та протизапальну дію. Протизапальний ефект реалізується завдяки антикомпліментарній активності, гальмуванню реакції вивільнення пероксид-аніонів, зниженню продукції лейкотрієнів.
Рекомендації з вживання
у якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біофлавоноїдів з метою:
– нормалізації венозного і лімфатичного кровообігу в нижніх кінцівках і венах прямої кишки;
– зменшення відчуття важкості в нижніх кінцівках.
Діосмін-ВМ має венотонічні та ангіопротекторні властивості: зменшує розтяжність вен та веностаз, покращує мікроциркуляцію, знижує проникність капілярів та підвищує їх резистентність, а також поліпшує лімфатичний дренаж, збільшуючи лімфатичний відтік.
Таблетки вживати під час їди, ковтати, не розжовуючи;
запивати 1 склянкою (200 мл (ml)) питної води.
Дорослим та особам похилого віку (65 років та старше) вживати по 1 таблетці 1 раз на добу (вранці).
Курс споживання: 2 міс, далі 2 міс перерви.
При необхідності курс споживання можна повторити 2–3 рази на рік.
Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Застереження щодо вживання: не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до компонентів.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.