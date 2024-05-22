у якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біофлавоноїдів з метою:

– нормалізації венозного і лімфатичного кровообігу в нижніх кінцівках і венах прямої кишки;

– зменшення відчуття важкості в нижніх кінцівках.

Діосмін-ВМ має венотонічні та ангіопротекторні властивості: зменшує розтяжність вен та веностаз, покращує мікроциркуляцію, знижує проникність капілярів та підвищує їх резистентність, а також поліпшує лімфатичний дренаж, збільшуючи лімфатичний відтік.

Таблетки вживати під час їди, ковтати, не розжовуючи;

запивати 1 склянкою (200 мл (ml)) питної води.

Дорослим та особам похилого віку (65 років та старше) вживати по 1 таблетці 1 раз на добу (вранці).

Курс споживання: 2 міс, далі 2 міс перерви.

При необхідності курс споживання можна повторити 2–3 рази на рік.

Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.

Застереження щодо вживання: не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не є лікарським засобом.