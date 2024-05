фармакодинаміка. Теноксикам є похідним тієнотіазину, що належить до хімічного класу оксикамів. Як НПЗП теноксикам має протизапальні, аналгетичні та жарознижувальні властивості, він також пригнічує агрегацію тромбоцитів. Теноксикам сильно пригнічує біосинтез простагландинів як in vitro (сім’яні пухирці овець), так і in vivo (захист мишей від токсичності, спричиненої арахідоновою кислотою).

Дослідження in vitro ізоферментів ЦОГ, які експресуються у клітинах COS-7 людини, показали, що теноксикам однаковою мірою інгібує ізоферменти ЦОГ-1 і ЦОГ-2 (співвідношення ЦОГ-2/ЦОГ-1 становить 1,34).

Дослідження in vitro з пероксидазою лейкоцитів показали, що теноксикам нейтралізує активний кисень у місці запалення (поглинач радикалів).

У клінічних дослідженнях теноксикаму (пероральне, ректальне та в/в введення) взяли участь понад 70 000 пацієнтів.

Фармакокінетика. Абсорбція. Після перорального застосування теноксикам швидко та повністю всмоктується з травного тракту. Його C max в плазмі крові досягається через 2 год після прийому. При застосуванні теноксикаму перорально з їжею абсорбція його не знижується, але спостерігається затримка досягнення C max .

Розподіл. Після в/в введення 20 мг теноксикаму концентрація лікарського засобу в плазмі крові швидко знижується протягом перших 2 год, головним чином за рахунок розподілу. Через цей короткий проміжок часу значних відмінностей у концентрації у плазмі крові між в/в та пероральним шляхами введення не спостерігається. У рівноважному стані середній об’єм розподілу становить від 10 до 11 л.

При в/м введенні теноксикам досягає рівня 90% або більше від C max лише через 15 хв, тобто раніше, ніж після перорального застосування. В іншому випадку відмінності в рівнях у плазмі крові між двома способами введення виникають лише протягом перших 2 год після введення. Біодоступність після в/м введення повна і не відрізняється від такої, що визначається після перорального застосування.

У крові теноксикам більш ніж на 99% зв’язується з альбуміном. Теноксикам добре проникає в синовіальну рідину, однак C max досягається пізніше, ніж у плазмі крові.

При рекомендованому режимі дозування 20 мг 1 раз на добу (перорально або парентерально) рівноважний стан зазвичай досягається через 10-15 днів без накопичення. Середня C max у плазмі крові в рівноважному стані становить 11 мг/л, вона не змінювалася навіть під час лікування тривалістю до чотирьох років.

Як показали фармакокінетичні результати, рівноважна концентрація в плазмі крові у 6 разів вища, ніж після одноразового прийому.

Метаболізм. Теноксикам значною мірою перетворюється на неактивний 5-гідроксипіридиловий метаболіт. Інші метаболіти існують у формі глюкуронізованих сполук.

Елімінація. Середній Т ½ теноксикаму становить 72 год (діапазон 59–74 год). До ⅔ дози виводиться зі сечею (головним чином у вигляді неактивного 5-гідроксипіридилового метаболіту), а решта — з жовчю (значна частка — у вигляді глюкуронізованих сполук). Менше 1% введеної дози виводиться зі сечею у незміненому вигляді. Загальний плазмовий кліренс становить 2 мл/хв.

Фармакокінетика теноксикаму є лінійною в дослідженому діапазоні від 10 мг до 100 мг (після застосування одноразової дози).

Фармакокінетика в особливих групах пацієнтів. У пацієнтів літнього віку при лікуванні НПЗП підвищується частота побічних реакцій, особливо шлунково-кишкових кровотеч та перфорацій з можливим летальним наслідком (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Дослідження показали, що пацієнтам літнього віку, пацієнтам з нирковою недостатністю або цирозом печінки для досягнення такої ж концентрації лікарського засобу в плазмі крові, як у здорових добровольців, корекція дози теноксикаму не потрібна.

Пацієнти з ревматичними захворюваннями та пацієнти літнього віку мають такий самий фармакокінетичний профіль, як і здорові добровольці.

У зв’язку з високим рівнем зв’язування теноксикаму з білками плазми крові слід бути обережними при значному зниженні концентрації альбуміну в плазмі крові (наприклад, при нефротичному синдромі).

Доклінічні дані. У доклінічних (на тваринах) дослідженнях теноксикаму, як і при застосуванні інших інгібіторів синтезу простагландинів, спостерігався вплив на нирки та ШКТ, підвищена частота дистоції та затримки пологів.

Теноксикам не має тератогенного потенціалу. Дослідження на щурах показали, що теноксикам подовжує та затримує пологи. Вагітні щури більш схильні до побічних реакцій.

Теноксикам не впливає на фертильність.

У дослідженнях на тваринах не вдалося визначити мутагенний або канцерогенний потенціал теноксикаму.