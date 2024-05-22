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Гексавіт-КВ (Hexavitum-KV) (555795) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гексавіт-КВ (Hexavitum-KV)
Ціна в місті Київ
від 11,60 грн
Без рецепта
50 шт від 11,60 грн
В наявності в 271 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Драже
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів