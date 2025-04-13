Інноваційний комплекс для волосся (An innovative hair complex)
12 препаратів
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HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ
Експрес-активація фолікулів 30 мл + 10 мл №1Фарма Груп Лабораторієз
HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ
Проти випадання волосся форте 30 мл + 10 мл №1Фарма Груп Лабораторієз
HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ
3d-ефект міцність, блиск, об'єм 30 мл + 10 мл №1Фарма Груп Лабораторієз
HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ
Гіперживл. від коренів до кінчиків 30 мл + 10 мл №1Фарма Груп Лабораторієз
HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ
Ламінуючий ультрашовк 30 мл + 10 мл №1Фарма Груп Лабораторієз
HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ
Експрес-відновлення 30 мл + 10 мл №1Фарма Груп Лабораторієз
HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ
Аква-бомба миттєвої дії 30 мл + 10 мл №1Фарма Груп Лабораторієз
HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ
Вітамінізація на 30 днів 30 мл + 10 мл №1Фарма Груп Лабораторієз
HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ
Ультразахист від сивини 30 мл + 10 мл №1Фарма Груп Лабораторієз
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Фарма Груп Лабораторієз
Форма випуску
Експрес-активація фолікулів
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.