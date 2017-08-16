Армадин® таблетки (Armadin tablets) (555335) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Армадин таблетки інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Етилметилгідроксипіридину сукцинат належить до гетероароматичних антиоксидантів. Він має широкий спектр фармакологічної дії: підвищує стійкість організму до стресу, чинить анксіолітичну дію, яка не супроводжується сонливістю та міорелаксивним ефектом; має ноотропні властивості, попереджує та зменшує порушення пам’яті, що виникають у зв’язку зі старінням та під дією різних патогенних факторів, чинить протисудомну дію; виявляє антиоксидантні та антигіпоксичні властивості; підвищує концентрацію уваги та працездатність; послаблює токсичну дію алкоголю. Препарат покращує метаболізм тканин головного мозку та їх кровозабезпечення, покращує мікроциркуляцію та реологічні властивості крові, знижує агрегацію тромбоцитів. Стабілізує мембранні структури клітин крові (еритроцитів і тромбоцитів); зменшує вміст загального ХС та ЛПНЩ.
Механізм дії зумовлений його антиоксидантною та мембранопротекторною активністю. Він інгібує перекисне окиснення ліпідів, підвищує активність супероксидоксидази, підвищує співвідношення ліпід-білок, знижує в’язкість мембрани. Модулює активність мембранозв’язаних ферментів (кальційнезалежної фосфодіестерази, аденілатциклази, ацетилхолінестерази), рецепторних комплексів (бензодіазепінового, ГАМК, ацетилхолінового), що посилює їх можливість зв’язуватися з лігандами, сприяє збереженню структурно-функціональної організації біомембран, транспортуванню нейромедіаторів і покращенню синаптичної передачі. Армадин підвищує вміст дофаміну в головному мозку. В умовах ішемії тканин посилює компенсаторну активацію аеробного гліколізу та знижує ступінь пригнічення окисних процесів у циклі Кребса.
Препарат покращує метаболізм і кровопостачання головного мозку, покращує мікроциркуляцію і реологічні властивості крові, знижує агрегацію тромбоцитів. Стабілізує мембранні структури клітин крові (еритроцитів і тромбоцитів) при гемолізі. Чинить гіполіпідемічну дію, зменшує вміст загального ХС і ЛПНЩ. Антистресова дія виявляється в нормалізації після стресу, соматовегетативних порушень, порушень процесів навчання і пам’яті, відновленні циклів сон — неспання, зниженні дистрофічних і морфологічних змін у різних структурах головного мозку. Армадин чинить виражену антитоксичну дію при абстинентному синдромі. Він усуває неврологічні і нейротоксичні прояви гострої алкогольної інтоксикації, відновлює порушення поведінки, вегетативні функції, а також здатний усувати когнітивні порушення, спричинені тривалим прийомом етанолу і його відміною. Під впливом Армадину посилюється дія транквілізаторів, нейролептичних, антидепресивних, снодійних і протисудомних засобів, що дає змогу знизити їх дози і зменшити вираженість побічних ефектів. Армадин покращує функціональний стан ішемізованого міокарда. В умовах коронарної недостатності збільшує колатеральне кровопостачання ішемізованого міокарда, сприяє збереженню цілісності кардіоміоцитів і підтримці їх функціональної активності. Ефективно відновлює скоротність міокарда при зворотній серцевій дисфункції.
Фармакокінетика. Етилметилгідроксипіридину сукцинат швидко всмоктується у ШКТ з періодом напівабсорбції 0,08–0,1 год. Час досягнення Cmax у плазмі крові — 0,46–0,5 год. Cmax у плазмі крові знаходиться в діапазоні 50–100 нг/мл. Т½ становить відповідно 4,7–5 та 4,9–5,2 год. Етилметилгідроксипіридину сукцинат в організмі людини інтенсивно метаболізується з відтворюванням його глюкуронокон’югату. У середньому за 12 год із сечею екскретується 0,3% незміненого препарату та 50% у вигляді глюкуронокон’югату від введеної дози. Найінтенсивніше етилметилгідроксипіридину сукцинат та його глюкуронокон’югат екскретуються протягом перших 4 год після прийому препарату. Показники екскреції із сечею етилметилгідроксипіридину сукцинату та його метаболітів мають значну індивідуальну варіабельність.
Показання Армадин таблетки
– наслідки гострого порушення мозкового кровообігу;
– невротичні та неврозоподібні стани із симптомами тривожності;
– нейроциркуляторна дистонія;
– легкі когнітивні розлади різного генезу (при психоорганічному синдромі та астенічних порушеннях, зумовлених гострими та хронічними порушеннями мозкового кровообігу, черепно-мозковими травмами, нейроінфекціями та інтоксикаціями, сенільними та атрофічними процесами);
– енцефалопатії різного генезу (дисциркуляторні, дисметаболічні, посттравматичні, змішані);
– легка черепно-мозкова травма, наслідки черепно-мозкових травм;
– порушення пам’яті та інтелектуальна недостатність в осіб літнього віку;
– астенічні стани, вплив екстремальних (стресових) факторів;
– ІХС (у складі комплексної терапії);
– абстинентний синдром при алкоголізмі з переважанням неврозоподібних та нейроциркуляторних порушень;
– стани після інтоксикації антипсихотичними засобами.
Застосування Армадин таблетки
Армадин призначати внутрішньо. Терапевтичні дози та термін лікування визначає лікар залежно від чутливості хворих до препарату. Розпочинати лікування з дози 250–500 мг, середня добова доза становить 250–500 мг, максимальна — 800 мг. Добову дозу розділяти на 2–3 прийоми протягом дня.
Хворим з тривожними станами, нейроциркуляторними дисфункціями та когнітивними порушеннями приймати Армадин протягом 2–6 тиж.
Для купірування алкогольного абстинентного синдрому препарат застосовувати протягом 5–7 діб.
Тривалість курсу терапії у хворих на ІХС — не менше 1,5–2 міс. Рекомендується проведення двох 2-місячних курсів терапії протягом року, у весняно-осінній період.
Курсову терапію препаратом Армадин закінчувати поступово, знижуючи дозу протягом 2–3 діб.
Діти. Суворо контрольованих клінічних досліджень безпеки застосування препарату у дітей не проводилося, тому Армадин не слід застосовувати у цій категорії пацієнтів.
Протипоказання
гостра печінкова або ниркова недостатність, підвищена індивідуальна чутливість до препарату, період вагітності або годування грудьми, дитячий вік.
Побічна дія
з боку серцево-судинної системи: підвищення АТ, зниження АТ.
З боку нервової системи: сонливість, порушення процесу засинання, відчуття тривоги, емоційна реактивність, головний біль, порушення координації.
З боку ШКТ: нудота, сухість слизової оболонки рота. У рідкісних випадках можлива поява диспептичних розладів, діареї. При тривалому застосуванні можлива поява метеоризму.
З боку імунної системи: алергічні реакції, у тому числі гіперемія, висип на шкірі, свербіж.
Інші: дистальний гіпергідроз.
Особливості застосування
в окремих випадках у пацієнтів з БА при підвищеній чутливості до сульфатів можливий розвиток тяжких реакцій гіперчутливості. З обережністю слід застосовувати у хворих з діабетичною ретинопатією (курс не повинен перевищувати 7–10 днів) у зв’язку з властивістю потенціювати проліферативні процеси.
Препарат містить лактозу, тому його не слід призначати пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, дефіцитом лактази Лаппа або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції. Особливої уваги потребує призначення лікарського засобу Армадин хворим з обтяжливим алергологічним анамнезом.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Суворо контрольованих клінічних досліджень безпеки застосування препарату в період вагітності або годування грудьми не проводили, тому Армадин не слід застосовувати в цей період.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. У період лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами або роботі зі складними механізмами, враховуючи імовірність побічних ефектів, що можуть впливати на швидкість реакції та здатність концентрувати увагу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Армадин посилює дію бензодіазепінових анксіолітиків, протипаркінсонічних засобів і карбамазепіну. Зменшує вираженість токсичної дії етилового спирту.
Підвищує антиангінальну активність нітропрепаратів та антигіпертензивну дію інгібіторів АПФ та блокаторів β-адренорецепторів.
Одночасне застосування лікарського засобу Армадин з нібетаном, пропранололом та верапамілом знижує ризик розвитку аритмогенних ефектів.
Передозування
при передозуванні можливі сонливість, безсоння. Лікування — дезінтоксикаційна та симптоматична терапія.
Умови зберігання
при температурі не вище 30 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.