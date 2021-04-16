перед використанням Гілайс Кеа необхідно вимити руки.

Відкриваючи Гілайс Кеа, не використовувати першу дозу мазі, яка може бути водянистою, поки мазь не вийде з туби.

Нахилити голову трохи назад і відтягнути нижню повіку донизу, щоб утворити «кишеню».

Тримати тубу вертикально в напрямку до ока.

Обережно натиснути на тубу, щоб вивільнити невелику порцію Гілайс Кеа в око. Повторити процедуру на другому оці.

Нанести невелику порцію мазі, бажано перед сном.

Якщо потрібна додаткова добова доза, нанести невелику кількість мазі кожних 3–4 год або відповідно до вказівок лікаря.

Не торкатися кінчиком туби до ока чи пальців.

Після використання ретельно закрити тубу кришкою.

Застереження. У випадку подразнення очей слід припинити використання Гілайс Кеа та проконсультуватися зі своїм лікарем.

Після нанесення мазі може виникати відчуття стороннього тіла в оці, яке минає, якщо покліпати очима.

Не використовувати продукт при пошкодженні упаковки.

Не використовувати продукт після закінчення терміну придатності.

Не проковтувати.

Не передавати Гілайс Кеа іншим особам.

В’язка структура Гілайс Кеа та тривале утримання на поверхні ока можуть спричинити тимчасову розмитість зору. Слід переконатися, що зір чіткий, перш ніж керувати транспортним засобом або використовувати інструменти чи механізми.

Перед використанням мазі необхідно зняти контактні лінзи; в іншому разі мазь може призвести до пошкодження поверхні контактних лінз.

При застосуванні інших очних крапель або мазі слід дотримуватися інтервалу близько 15 хв між використанням кожного продукту. Рекомендується використовувати Гілайс Кеа в останню чергу.

Слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж використовувати Гілайс Кеа у період вагітності та годування грудьми.

Продукт зазвичай рекомендується використовувати безперервно не більше 30 днів поспіль; якщо вираженість симптомів не зменшується, слід проконсультуватися з лікарем.