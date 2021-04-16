ГІЛАЙС® КЕА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ІЗОТОНІЧНА МАЗЬ З ГІАЛУРОНАТОМ НАТРІЮ 0,4% (GILAYS CARE ophthalmic isotonic ointment with sodium hyaluronate 0,4%) (555311) - інструкція із застосування Медичні вироби
ГІЛАЙС КЕА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ІЗОТОНІЧНА МАЗЬ З ГІАЛУРОНАТОМ НАТРІЮ 0,4% інструкція із застосування
Характеристика
Гілайс Кеа — це стерильна офтальмологічна ізотонічна мазь, призначена для полегшення синдрому «сухого ока» під час сну та симптомів лагофтальму. Склад мазі забезпечує утримання на поверхні ока, а натрію гіалуронат утворює захисну плівку на поверхні рогівки, що забезпечує захист і зволоження. Натрію гіалуронат складається з вуглеводневих ланцюгів, які розподіляються по поверхні рогівки та утворюють структуру, здатну захоплювати молекули води. Завдяки цій властивості мазь зволожує та захищає поверхню ока.
Гілайс Кеа покращує зволоження та змащення поверхні ока у випадку сухості, відчуття печіння чи втоми очей, викликаних, наприклад, тривалим переглядом телевізора чи тривалим впливом відеодисплея або повітря, що надходить від систем опалення та кондиціонерів.
Гілайс Кеа захищає поверхню рогівки ока та уповільнює випаровування слізної плівки у пацієнтів із нічним лагофтальмом, полегшуючи такі типові симптоми, як сухість, відчуття печіння, відчуття стороннього тіла в оці.
Рекомендації по використанню
перед використанням Гілайс Кеа необхідно вимити руки.
Відкриваючи Гілайс Кеа, не використовувати першу дозу мазі, яка може бути водянистою, поки мазь не вийде з туби.
Нахилити голову трохи назад і відтягнути нижню повіку донизу, щоб утворити «кишеню».
Тримати тубу вертикально в напрямку до ока.
Обережно натиснути на тубу, щоб вивільнити невелику порцію Гілайс Кеа в око. Повторити процедуру на другому оці.
Нанести невелику порцію мазі, бажано перед сном.
Якщо потрібна додаткова добова доза, нанести невелику кількість мазі кожних 3–4 год або відповідно до вказівок лікаря.
Не торкатися кінчиком туби до ока чи пальців.
Після використання ретельно закрити тубу кришкою.
Застереження. У випадку подразнення очей слід припинити використання Гілайс Кеа та проконсультуватися зі своїм лікарем.
Після нанесення мазі може виникати відчуття стороннього тіла в оці, яке минає, якщо покліпати очима.
Не використовувати продукт при пошкодженні упаковки.
Не використовувати продукт після закінчення терміну придатності.
Не проковтувати.
Не передавати Гілайс Кеа іншим особам.
В’язка структура Гілайс Кеа та тривале утримання на поверхні ока можуть спричинити тимчасову розмитість зору. Слід переконатися, що зір чіткий, перш ніж керувати транспортним засобом або використовувати інструменти чи механізми.
Перед використанням мазі необхідно зняти контактні лінзи; в іншому разі мазь може призвести до пошкодження поверхні контактних лінз.
При застосуванні інших очних крапель або мазі слід дотримуватися інтервалу близько 15 хв між використанням кожного продукту. Рекомендується використовувати Гілайс Кеа в останню чергу.
Слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж використовувати Гілайс Кеа у період вагітності та годування грудьми.
Продукт зазвичай рекомендується використовувати безперервно не більше 30 днів поспіль; якщо вираженість симптомів не зменшується, слід проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
не використовувати Гілайс Кеа у разі відомої підвищеної чутливості чи алергії на будь-який із компонентів продукту.
Не використовувати Гілайс Кеа у випадку пошкодження очей.
Умови зберігання
подалі від джерел тепла, у прохолодному сухому місці при температурі 9–25 °C. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Мазь необхідно використати протягом 8 тиж після першого відкриття упаковки.