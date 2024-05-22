Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системиАнтасаар (Antasaar) Антасаар (Antasaar) (555264) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 333,04 грн Без рецепта 60 шт від 333,04 грн В наявності в 20 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Biodeal Pharmaceuticals Private Limited Форма випуску Таблетки, вкриті оболонкою Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 10.3. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системи