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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системиАнтасаар (Antasaar)

Антасаар (Antasaar) (555264) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Антасаар (Antasaar)
Ціна в місті Київ
від 333,04 грн
Без рецепта
60 шт від 333,04 грн
В наявності в 20 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки, вкриті оболонкою
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
10.3. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системи