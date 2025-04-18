Київ
Антасаар (Antasaar)

Антасаар (Antasaar)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 239 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
471,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
469,83 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
472,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
514,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
471,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
551,52 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
470,82 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
550,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
468,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
512,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
471,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
521,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
472,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
473,46 грн
ГоловнаКошикОбране