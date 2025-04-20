Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
542,80
Економія при броні: -83,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
511,22
Економія при броні: -101,77 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
507,00
Економія при броні: -53,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,41
Економія при броні: -27,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
507,82
Економія при броні: -98,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
534,10
Економія при броні: -15,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
543,95
Економія при броні: -25,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
519,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
540,47
Економія при броні: -21,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
519,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
519,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
519,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
182,62
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
519,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
553,47
Економія при броні: -35,05 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
507,00
Економія при броні: -53,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
519,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
519,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Антасаар таблетки, вкриті оболонкою №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
516,62
Економія при броні: -63,74 грн