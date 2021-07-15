БЕКЛОМЕТАЗОН-ЗДОРОВ'Я (555166) - інструкція із застосування ATC-класифікація
БЕКЛОМЕТАЗОН-ЗДОРОВ'Я інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діюча речовина: beclometasone;
1 доза препарату містить беклометазону дипропіонату — 50 мкг;
допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза та натрію кармелоза, глюкоза, бензалконію хлорид, спирт фенілетиловий, полісорбат 80, вода очищена.
Лікарська форма
Спрей назальний дозований, суспензія.
Основні фізико-хімічні властивості: білого кольору непрозора суспензія без будь-яких видимих частинок.
Фармакотерапевтична група
Засоби, які застосовують при захворюваннях порожнини носа. Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа. Кортикостероїди. Код АТХ R01A D01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Після місцевого застосування беклометазону 17,21-дипропіонат чинить потужну протизапальну та судинозвужувальну дію. Беклометазону дипропіонат — попередник активної речовини зі слабкою спорідненістю з глюкокортикоїдними рецепторами. Він гідролізується естеразами з утворенням активного метаболіту беклометазону-17-монопропіонату, який має високу місцеву протизапальну активність.
Беклометазону дипропіонат забезпечує профілактичне базове лікування сінної лихоманки при застосуванні перед дією алергену. При регулярному застосуванні беклометазону дипропіонат попереджує повторні прояви симптомів алергії.
Фармакокінетика.
Після інтраназального застосування беклометазону дипропіонату системна абсорбція визначалася шляхом вимірювання концентрації його активного метаболіту — беклометазону 17-монопропіонату (Б-17-МП), абсолютна біодоступність якого після інтраназального застосування становить 44%. Беклометазону дипропіонат дуже швидко виводиться з кровообігу, і після інтраназального застосування його концентрацію у плазмі крові виміряти неможливо (< 50 пг/мл). Метаболізм відбувається у всіх тканинах з участю естераз. Основний продукт метаболізму — активний метаболіт (Б-17-МП). Зв’язування з білками плазми крові помірно високе (87%). Період напіввиведення з плазми крові для беклометазону дипропіонату становить 0,5 години та для Б-17-МП — 2,7 години. Після перорального застосування беклометазону дипропіонату приблизно 60% дози виводиться з випорожненнями протягом 96 годин головним чином у вигляді вільних та кон’югованих полярних метаболітів. Приблизно 12% дози виводилося у вигляді вільних та кон’югованих полярних метаболітів із сечею. Нирковий кліренс беклометазону дипропіонату та його метаболітів незначний.
Показання
Профілактика та лікування цілорічного та сезонного алергічного риніту.
Протипоказання
Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, перелічених у розділі «Склад», в анамнезі. Туберкульоз, кандидомікоз, тяжкі напади бронхіальної астми. Дитячий вік.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Беклометазон менш залежний від метаболізму CYP3A, ніж деякі інші кортикостероїди, і загалом взаємодії малоймовірні; однак не можна виключити можливість системних ефектів при одночасному застосуванні сильних інгібіторів CYP3A (наприклад, ритонавіру, кобіцистату). Тому при одночасному застосуванні цих препаратів рекомендується бути обережним і здійснювати відповідний моніторинг.
Особливості застосування
Інфекційно-запальні захворювання носових шляхів та придаткових пазух не є специфічним протипоказанням для призначення лікарського засобу, але в такому разі слід проводити відповідну терапію.
З обережністю слід призначати лікарський засіб хворим при переведенні їх з лікування системними стероїдами, зважаючи на можливість порушення функції надниркових залоз, а також хворим із недостатністю надниркових залоз.
Після нещодавніх хірургічних втручань у порожнині носа та травми носа та при наявності виразок слизової носа через підвищений ризик перфорації перегородки носа, слід проконсультуватися з лікарем перед застосуванням лікарського засобу. Можливе виникнення системної дії назальних кортикостероїдів, зокрема при застосуванні великих доз протягом тривалого часу. Така системна дія є менш імовірною, ніж при застосуванні оральних кортикостероїдів, та може відрізнятися як в окремих пацієнтів, так і при застосуванні різних кортикостероїдних препаратів. Системна дія може проявлятися синдромом Кушинга, кушингоїдними ознаками, пригніченням надниркових залоз, катарактою, глаукомою та (рідше) психічними та поведінковими розладами, включаючи психомоторну гіперактивність, порушення сну, неспокій, депресію або агресію (особливо у дітей).
Лікування більш високими дозами, ніж рекомендовані, може спричинити клінічно значуще пригнічення надниркових залоз. У разі встановлення перевищення рекомендованих доз беклометазону необхідна додаткова системна кортикостероїдна терапія впродовж стресових періодів або елективних операцій.
Лікарський засіб містить бензалконію хлорид, який може спричинити подразнення або місцеві реакції.
Не слід застосовувати цей препарат безперервно протягом більше 1 місяця без нагляду лікаря. Якщо хворий застосовує інші лікарські засоби у будь-яких лікарських формах, до складу яких входять кортикостероїди, а також препарати для лікування астми, слід проконсультуватися з лікарем перед застосуванням беклометазону дипропіонату.
При перевищенні дозування інтраназального беклометазону, при індивідуальній підвищеній чутливості або внаслідок нещодавнього системного застосування стероїдів може мати місце системна дія, включаючи затримку росту.
Хоча беклометазону дипропіонат у більшості випадків контролює симптоми сезонного алергічного риніту, у деяких особливо тяжких випадках, пов’язаних із наявністю алергенів у літній період, може виникнути необхідність у додатковому лікуванні, особливо симптомів з боку органів зору.
Порушення зору.
Під час системного та місцевого застосування кортикостероїдів можливі випадки порушення зору. Якщо у пацієнта спостерігаються такі симптоми як розмитий зір чи інші порушення зору, йому потрібно звернутися до офтальмолога для оцінки можливих причин, що можуть включати катаракту, глаукому або рідкісні захворювання, такі як центральна серозна хоріоретинопатія (ЦСХ), про випадки якої повідомлялося під час системного та місцевого застосування кортикостероїдів.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Вагітність
Доказів безпеки застосування лікарського засобу в період вагітності недостатньо. Застосування кортикостероїдів у тварин у період вагітності може спричинити аномалії розвитку плода, у тому числі розщілину піднебіння і затримку внутрішньоутробного росту. Отже, може існувати дуже невеликий ризик таких впливів на плід. Однак зміни розвитку плода у тварин виникають після відносно високого системного впливу. Лікарський засіб забезпечує дію беклометазону дипропіонату безпосередньо на слизову оболонку носа і таким чином зменшує до мінімуму системний вплив.
Застосування беклометазону дипропіонату в період вагітності слід уникати, за винятком випадків, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.
Період годування груддю
Специфічних досліджень, у яких би вивчалось проникнення беклометазону дипропіонату в молоко тварин, не проводилось. Можна припустити, що беклометазону дипропіонат проникає у молоко, але дози, що використовуються для прямого розпилення в носі, мають низький потенціал для підвищення концентрації його у грудному молоці.
Призначення препарату жінкам у період годування груддю можливе лише у випадку, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для дитини.
Фертильність
Немає даних щодо впливу на фертильність.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Лікарський засіб слід призначати лише для інтраназального застосування. Перед застосуванням збовтати.
Дорослі: по 2 впорскування у кожну ніздрю 2 рази на добу або по 1 впорскуванню у кожну ніздрю 4 рази на добу.
Максимальна добова доза не має перевищувати 8 впорскувань (400 мкг).
Для отримання повного терапевтичного ефекту необхідне регулярне застосування препарату. Після перших кількох впорскувань максимальне полегшення стану не досягається.
Не застосовувати понад 3 місяці без консультації лікаря.
Діти
Лікарський засіб не рекомендується застосовувати дітям.
Передозування
Єдиним шкідливим ефектом, що може виникнути після інгаляції великих доз препарату за короткий період часу, є пригнічення функції гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної системи. Цей стан не потребує невідкладної допомоги. Застосування лікарського засобу можна продовжити у рекомендованих дозах. Функція гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної системи відновиться через 1–2 дні.
У цьому випадку потрібно діяти відповідно до клінічних показань або відповідно до рекомендацій національного токсикологічного центру (при наявності).
Специфічного лікування передозування беклометазону дипропіонату немає.
У випадку передозування у разі необхідності пацієнту слід забезпечити відповідний нагляд.
Побічні реакції
Побічні реакції розподілено за частотою на такі категорії:
дуже часто (≥ 1/10),
часто (≥ 100 та <1/10),
нечасто (≥ 1/1 000 та <1/100),
рідко (≥ 1/10 000 та < 1/1000),
дуже рідко (< 1/10 000),
частота невідома (не можна визначити з наявних даних).
З боку імунної системи: реакції гіперчутливості, включаючи: часто — висипання, кропив’янку, свербіж, еритему; дуже рідко — ангіоневротичний набряк, набряк очей, обличчя, губ і горла, задишку і/або бронхоспазм, анафілактоїдні/анафілактичні реакції.
З боку нервової системи: часто — відчуття неприємного смаку, запаху.
З боку органів зору: дуже рідко — підвищення внутрішньоочного тиску, глаукома або катаракта; частота невідома — розмитий зір.
З боку дихальної системи: часто — сухість і подразнення носа та горла, носова кровотеча; кашель, парадоксальний бронхоспазм, диспное; дуже рідко — поодинокі випадки перфорації носової перегородки.
При довготривалому застосуванні беклометазону, особливо у великих дозах, можливий кандидоз, зниження функції кори надниркових залоз, остеопороз, затримка росту у дітей.
Системний вплив назальних кортикостероїдів можуть мати місце при використанні їх у великих дозах протягом тривалого періоду.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Не зберігати в холодильнику.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 180 доз у флаконі зі спрей-насосом та захисним ковпачком у коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.
(контроль якості, випуск серії)
Україна, 08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100, літ. Б-ІІ (корпус 4).
(всі стадії виробництва, випуск серії)