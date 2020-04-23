Бронхо-Мунал П (Broncho-Munal® P) (555116) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Бронхо-Мунал П інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Лікарський засіб містить ліофілізований лізат бактерій, що найчастіше спричиняють інфекції дихальних шляхів, включаючи Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis.
Препарат стимулює природні захисні властивості організму проти інфекцій дихальних шляхів, знижуючи частоту, тривалість та тяжкість перебігу інфекційних захворювань дихальних шляхів, а також знижує потребу в антибіотиках.
Препарат активує клітинну і гуморальну імунну відповідь слизової оболонки дихальних шляхів та інших імунокомпетентних структур організму. Він також стимулює неспецифічну імунну відповідь організму. У доклінічних і клінічних дослідженнях продемонстровані такі ефекти препарату на захисні механізми організму:
— стимулює альвеолярні макрофаги, які секретують цитокіни, що захищають організм від інфекцій;
— збільшує кількість популяції CD4 Т-лімфоцитів;
— активує периферичні мононуклеарні клітини, що виконують захисну функцію;
— підвищує концентрацію секреторного IgA на слизових оболонках дихальних шляхів і травного тракту;
— стимулює утворення захисних адгезивних молекул;
— знижує вміст IgE у плазмі крові, що може пригнічувати розвиток реакцій гіперчутливості.
Фармакокінетика. Після перорального застосування препарату бактеріальний лізат накопичується в пеєрових бляшках слизової оболонки травного тракту.
Клітини пеєрових бляшок поглинають антиген і презентують його субепітеліальним лімфоїдним клітинам, індукуючи таким чином гуморальну імунну відповідь, що спричиняє підвищене продукування IgA у слизовій оболонці та попереджає проникнення мікроорганізмів.
Антиген також стимулює за допомогою взаємодії з пеєровими бляшками лімфоїдні клітини, які потім мігрують через регіонарні лімфовузли в грудну протоку, і далі — в кровотік.
З кровотоком вони мігрують у слизову оболонку травного тракту, дихальні шляхи, а також слизові оболонки інших органів, де виконують захисну функцію, підвищуючи імунний захист проти бактерій і вірусів.
Показання Бронхо-Мунал П
застосовувати для профілактики рецидивних інфекцій дихальних шляхів.
Застосування Бронхо-Мунал П
діти віком від 6 міс до 12 років.
Цикл профілактичного лікування рецидивних інфекцій дихальних шляхів:
по 1 капсулі на добу натще протягом 10 днів поспіль за місяць, протягом 3 міс.
Інтервал між курсами має становити 20 днів.
Лікування можна розпочинати під час гострої фази інфекцій дихальних шляхів у поєднанні з іншими методами лікування.
Капсули можна відкривати. Якщо дитині важко проковтнути капсулу, її вміст можна розмішати у відповідному напої (воді, фруктовому соку, молоці).
Препарат слід приймати вранці натще.
Якщо забули дати дитині ліки, необхідно дати їх наступного ранку.
Діти. Застосування лікарського засобу у дітей віком до 6 міс не рекомендується у зв’язку з незрілістю їхньої імунної системи. У дітей віком від 12 років застосовувати Бронхо-мунал, капсули по 7 мг.
Протипоказання
гіперчутливість до активної речовини або будь-якої допоміжної речовини, що входять до складу лікарського засобу.
Побічна дія
побічні явища, про які повідомлялося, класифіковані нижче відповідно до MedDRA за системами органів та частотою: дуже часті (≥1/10), часті (від ≥1/100 до <1/10), нечасті (від ≥1/1000 до <1/100), поодинокі (від ≥1/10 000 до <1/1000), рідкісні (<1/10 000), включаючи окремі випадки, частота невідома (неможливо оцінити за наявними даними).
З боку імунної системи: нечасті — реакції гіперчутливості (еритематозний висип, генералізований шкірний висип, еритема, набряк, набряк повік, набряк обличчя, периферичний набряк, припухлість, припухлість обличчя, свербіж, генералізований свербіж, задишка).
З боку нервової системи: часті — головний біль.
З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: часті — кашель.
З боку ШКТ: часті — діарея, біль у животі; нечасті — нудота, блювання.
З боку шкіри та підшкірних тканин: часті — висип; нечасті — кропив’янка; частота невідома — ангіоневротичний набряк.
Загальні розлади: нечасті — підвищена втомлюваність; поодинокі — лихоманка.
У випадку тривалих шлунково-кишкових або дихальних розладів лікування необхідно припинити. При шкірних реакціях лікування також переривають, тому що ці прояви можуть мати алергічну природу.
Особливості застосування
препарат дітям віком до 6 міс не призначається. Безпека та ефективність препарату для дітей віком до 6 міс не встановлені.
Препарат може спричиняти реакції гіперчутливості. У разі розвитку алергічних реакцій або ознак непереносимості препарату лікування слід припинити негайно.
Прийом препарату можна розпочинати не раніше ніж через 4 тиж після вакцинації живою вакциною.
Допоміжна речовина маніт може чинити м’яку проносну дію.
Препарат містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію у вигляді натрію глутамату, тобто практично вільний від натрію.
Застосування лікарського засобу для профілактики пневмонії не рекомендується, оскільки відсутні відповідні дані клінічних досліджень.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
взаємодія препарату з іншими лікарськими засобами на даний момент невідома.
Передозування
не виявлено чітких клінічних симптомів передозування лікарського засобу. Про випадки передозування не повідомлялося. У разі передозування слід звернутися до лікаря.
Умови зберігання
зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від вологи.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Інформація для спеціалістів сфери охорони здоров’я.