фармакодинаміка. Лікарський засіб містить ліофілізований лізат бактерій, що найчастіше спричиняють інфекції дихальних шляхів, включаючи Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis.

Препарат стимулює природні захисні властивості організму проти інфекцій дихальних шляхів, знижуючи частоту, тривалість та тяжкість перебігу інфекційних захворювань дихальних шляхів, а також знижує потребу в антибіотиках.

Препарат активує клітинну і гуморальну імунну відповідь слизової оболонки дихальних шляхів та інших імунокомпетентних структур організму. Він також стимулює неспецифічну імунну відповідь організму. У доклінічних і клінічних дослідженнях продемонстровані такі ефекти препарату на захисні механізми організму:

— стимулює альвеолярні макрофаги, які секретують цитокіни, що захищають організм від інфекцій;

— збільшує кількість популяції CD4 Т-лімфоцитів;

— активує периферичні мононуклеарні клітини, що виконують захисну функцію;

— підвищує концентрацію секреторного IgA на слизових оболонках дихальних шляхів і травного тракту;

— стимулює утворення захисних адгезивних молекул;

— знижує вміст IgE у плазмі крові, що може пригнічувати розвиток реакцій гіперчутливості.

Фармакокінетика. Після перорального застосування препарату бактеріальний лізат накопичується в пеєрових бляшках слизової оболонки травного тракту.

Клітини пеєрових бляшок поглинають антиген і презентують його субепітеліальним лімфоїдним клітинам, індукуючи таким чином гуморальну імунну відповідь, що спричиняє підвищене продукування IgA у слизовій оболонці та попереджає проникнення мікроорганізмів.

Антиген також стимулює за допомогою взаємодії з пеєровими бляшками лімфоїдні клітини, які потім мігрують через регіонарні лімфовузли в грудну протоку, і далі — в кровотік.

З кровотоком вони мігрують у слизову оболонку травного тракту, дихальні шляхи, а також слизові оболонки інших органів, де виконують захисну функцію, підвищуючи імунний захист проти бактерій і вірусів.