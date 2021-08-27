Фармакодинаміка.

Ацетилцистеїн розріджує мокротиння. Наявність у структурі ацетилцистеїну сульфгідрильних груп сприяє розриву дисульфідних зв’язків кислих мукополісахаридів мокротиння, що призводить до деполяризації мукопротеїдів і зменшення в’язкості слизу.

Препарат зберігає активність при наявності гнійного мокротиння.

Ацетилцистеїн також чинить пряму антиоксидантну пневмопротекторну дію за рахунок наявності нуклеофільної вільної тіольної групи (SH), що легко віддає водень, нейтралізуючи окисні радикали.

Захисний механізм ацетилцистеїну ґрунтується на здатності його реактивних сульфгідрильних груп зв’язувати вільні радикали.

Ацетилцистеїн легко проникає всередину клітини, деацетилюється до L-цистеїну, з якого синтезується внутрішньоклітинний глютатіон. Глютатіон — високореактивний трипептид, потужний антиоксидант, цитопротектор, що захоплює ендогенні та екзогенні вільні радикали і токсини. Ацетилцистеїн запобігає виснаженню і сприяє підвищенню синтезу внутрішньоклітинного глютатіону, що бере участь в окисно-відновних процесах клітин, сприяючи у такий спосіб детоксикації шкідливих речовин.

Фармакокінетика.

Ацетилцистеїн проникає у міжклітинний простір, переважно розподіляється переважно у печінці, нирках, легенях, бронхіальному секреті.

При внутрішньовенному введенні 600 мг ацетилцистеїну максимальна концентрація його у плазмі кровi (C max ) становить 300 ммоль/л, період напіввиведення з плазми кровi (t 1/2 ) — 2 години. Загальний кліренс — 0,21 л/год/кг, а об’єм розподілу при плато — 0,34 л/кг.

У пацієнтів із тяжкими порушеннями функції печінки, пов’язаними з токсичним алкогольним цирозом печінки (оцінка за Чайлдом-П'ю 7–13) або первинним або вторинним біліарним цирозом печінки (оцінка за Чайлдом-П’ю 5–7), t 1/2 зменшується на 80% порівняно з контрольною групою, а елімінація зменшується на 30%.

Немає даних щодо пацієнтів із порушеннями функції нирок.

N-ацетилцистеїн може проникати через плацентарний бар’єр та визначається у пуповинній крові. Даних щодо проникнення ацетилцистеїну у грудне молоко немає.

Даних щодо проникнення ацетилцистеїну через гематоенцефалічний бар’єр у людини немає.