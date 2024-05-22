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Діалакер (Dialaker) (536048) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Діалакер (Dialaker)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули м'які желатинові
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.2. Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну