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Дегаз (Degas) (536047) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Дегаз (Degas)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
200 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули м'які желатинові
Кількість штук в упаковці
200 шт.
Дієтичні добавки
8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ