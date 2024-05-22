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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін D-3 (Vitamin D-3)

Вітамін D-3 (Vitamin D-3) (526756) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамін D-3 (Vitamin D-3)
Ціна в місті Київ
від 79,68 грн
Без рецепта
30 шт, 2000 МО від 79,68 грн
В наявності в 2 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
2000 МО
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин