Засоби по догляду за шкірою рук

Крем для рук Силіконовий (Hand cream Silicone)

КРЕМ ДЛЯ РУК серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" силіконовий 42 мл з бджолиним воском №1
Ціни в Київ
від 26,27 грн
В 8 аптеках
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Характеристики
Виробник
Ельфа ФФ
Форма випуску
Силіконовий
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
42 мл
Косметичні засоби