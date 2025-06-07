Київ
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Ціни
Засоби по догляду за шкірою рук
Крем для рук Силіконовий (Hand cream Silicone)
Ціни в
Київ
від
26,27
грн
В 8 аптеках
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Характеристики
Виробник
Ельфа ФФ
Форма випуску
Силіконовий
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
42 мл
Косметичні засоби
2.1. Засоби по догляду за шкірою рук
Ціни в
Київ
від
26,27
грн
В 8 аптеках
Знайти в аптеках
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