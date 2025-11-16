Київ
Крем для рук Силіконовий (Hand cream Silicone)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
45,00
Економія при броні:
-9,97 грн
35,03
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
6.9 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
50,00
Економія при броні:
-10,91 грн
39,09
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
9.1 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
46,00
Економія при броні:
-9,97 грн
36,03
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
9.3 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
37,41
Економія при броні:
-2,44 грн
34,97
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
44,00
Економія при броні:
-9,50 грн
34,50
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
10.0 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
36,45
Економія при броні:
-1,48 грн
34,97
грн
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Автозаводська, 17-А
7.5 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
116.9 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
38,31
Економія при броні:
-1,89 грн
36,42
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
125.6 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
39,00
Економія при броні:
-2,58 грн
36,42
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
126.5 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
37,60
Економія при броні:
-2,63 грн
34,97
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
126.7 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
37,07
Економія при броні:
-2,10 грн
34,97
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
127.6 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
38,76
Економія при броні:
-2,34 грн
36,42
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
127.7 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
38,16
Економія при броні:
-1,74 грн
36,42
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
128.0 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
39,03
Економія при броні:
-2,61 грн
36,42
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
128.4 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
36,33
Економія при броні:
-1,36 грн
34,97
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
128.6 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
38,05
Економія при броні:
-1,63 грн
36,42
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
130.2 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
38,92
Економія при броні:
-2,50 грн
36,42
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
130.2 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
37,39
Економія при броні:
-2,42 грн
34,97
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
130.6 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
36,46
Економія при броні:
-1,49 грн
34,97
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
131.0 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
37,44
Економія при броні:
-2,47 грн
34,97
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
131.1 км
Крем для рук серії "Домашній Доктор"/The Doctor Health&Care силіконовий 42 мл №1
Ельфа ФФ
37,45
Економія при броні:
-2,48 грн
34,97
грн
