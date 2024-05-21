Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАквідіол (Akvidiol) Аквідіол (Akvidiol) (515000) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 318,79 грн Без рецепта 1 шт від 318,79 грн В наявності в 3 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фармацевтична Компанія Фамберг Форма випуску Краплі Об'єм 10 мл Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин