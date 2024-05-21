Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАквідіол (Akvidiol)

Аквідіол (Akvidiol) (515000) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Аквідіол (Akvidiol)
Ціна в місті Київ
від 318,79 грн
Без рецепта
1 шт від 318,79 грн
В наявності в 3 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Краплі
Об'єм
10 мл
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин