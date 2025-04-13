Климона гель для інтимної гігієни (Klimona gel for intimate hygiene)
Климона гель для інтимної гігієни інструкція із застосування
Показання до застосування
Климона® — негормональний зволожуючий гель для інтимної гігієни. При місцевому застосуванні надає тимчасову дію на слизовій піхви, але не впливає на функції органів та систем організму. Усуває вагінальний дискомфорт, сприяє відновленню балансу вагінальної мікрофлори і підтримує фізіологічний рівень pH, забезпечує захист і відновлення слизової піхви після перенесених інфекційно-запальних станів, має регенеруючу, протизапальну, сануючу, зволожуючу дію.
Показання
— Для запобігання появи симптомів сухості піхви, пов’язаної з віковими змінами, дефіцитом естрогенів, замісною гормональною терапією або використанням оральних контрацептивів;
— при станах, що супроводжуються свербіжем, печінням, подразненням або сухістю слизової піхви;
— як допоміжний засіб при необхідності загоєння ушкоджень слизової піхви після пологів, гінекологічних і хірургічних втручань;
— у жінок в післяпологовому періоді, що годують груддю та у яких розвив-ся лактаційний атрофічний вульвовагініт;
— при наявності симптомів атрофії слизової піхви в результаті хіміотерапії, променевої або радіотерапії;
— в якості профілактики при тривалому застосуванні глюкокортикостероїдів, антибактеріальних засобів, після відвідування місць громадського користування (сауна, баня, басейн, водоймища), при відсутності можливості застосовувати гігієнічні процедури;
— для усунення сухості піхви і дискомфорту при статевому акті;
— з метою відновлення слизової при запальних станах піхви (бактеріальний вагіноз, молочниця та ін.), для підтримки і відновлення оптимального показника кислотності вагінального секрету.
Склад
Екстракт алое, екстракт мальви, екстракт ромашки, гіалуронова кислота, пантенол, токоферолу ацетат (вітамін Е), молочна кислота, алантоїн, допоміжні компоненти.
Опис діючих речовин
Алое посилює місцевий імунітет, сприяє регенерації слизової оболонки піхви, зволожує, усуває подразнення і свербіж. Біологічно активні компоненти алое мають протизапальними, антибактеріальні і протигрибкові властивості.
Ромашка має протизапальну дію, посилює процеси регенерації, сприяє швидкому загоєнню мікротравм і тріщин, має тонізуючий ефект.
Мальва надає пом’якшуючу, заспокійливу і протизапальну дію.
Гіалуронова кислота (у вигляді натрію гіалуронату), будучи природним молекулярним біополімером, має унікальну здатність зв’язувати і утримувати молекули води, що супроводжується активним зволоженням піхви; сприяє загоєнню і зняттю запальних реакцій.
Молочна кислота відновлює баланс вагінальної мікрофлори і підтримує фізіологічний рівень pH.
Пантенол нормалізує клітинний метаболізм, прискорює процеси регенерації тканин, надає протизапальний ефект.
Спосіб застосування
Спосіб застосування:
— дістати тубу з коробки;
— перед застосуванням рекомендується ретельно вимити руки та тубу під проточною водою з милом;
— струснути вміст туби, відламати пломбу, що закриває тонку частину ту-би, не допускаючи витікання гелю;
— в положенні лежачи введіть тонку частину туби повністю в піхву, видавіть вміст туби, натискаючи на неї 2–3 рази.
Кожна туба розрахована на одне застосування. Рекомендується використовувати гігієнічні прокладки, оскільки деяка кількість гелю може витікати.
Рекомендується використовувати на ніч перед сном протягом 7 — 10 днів. Гель Климона® можна використовувати курсами або в міру необхідності.
Протипоказання
Підвищена чутливість до складових гелю.
Форма випуску
Туба 5 мл № 5
Термін придатності
24 місяці