Спосіб застосування:

— дістати тубу з коробки;

— перед застосуванням рекомендується ретельно вимити руки та тубу під проточною водою з милом;

— струснути вміст туби, відламати пломбу, що закриває тонку частину ту-би, не допускаючи витікання гелю;

— в положенні лежачи введіть тонку частину туби повністю в піхву, видавіть вміст туби, натискаючи на неї 2–3 рази.

Кожна туба розрахована на одне застосування. Рекомендується використовувати гігієнічні прокладки, оскільки деяка кількість гелю може витікати.

Рекомендується використовувати на ніч перед сном протягом 7 — 10 днів. Гель Климона® можна використовувати курсами або в міру необхідності.