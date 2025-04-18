Климона гель для інтимної гігієни (Klimona gel for intimate hygiene)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 390 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
460,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
460,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
460,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
460,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
460,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
460,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
443,45
Економія при броні: -13,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
460,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
460,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
460,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
460,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
460,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
460,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
460,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком
460,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ гель туба 5 мл №5
Фармаком