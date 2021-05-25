Оптимальна добова доза препарату Арстифен визначається індивідуально шляхом визначення показника рН сечі.

Для підлужування сечі у пацієнтів із сечокислими (уратними) конкрементами.

Для профілактики рецидивів значення рН свіжої сечі має перебувати в межах від 6,2 до 6,8. Необхідна добова доза препарату Арстифен є індивідуальною для різних пацієнтів. Зазвичай добова доза становить 3 шипучі таблетки. Добова доза поділяється на три рівні разові дози, які приймаються протягом дня. Якщо значення рН сечі нижче 6,2, дозу необхідно збільшити. Така корекція повинна бути зроблена за рахунок збільшення вечірньої дози до 2, а у виняткових випадках — до 3 шипучих таблеток. При перевищенні значення рН 6,8 доза повинна бути зменшена. Бажано проводити корекцію дозування за рахунок вечірньої дози.

Для розчинення (хемолітолізу) сечокислих (уратних) конкрементів значення рН сечі повинно бути між 7,0 і 7,2.

Для метафілактики кальцієвих конкрементів та підлужування сечі у пацієнтів із сечокислими конкрементами, при наявності супутніх кальцієвих конкрементів.

Значення рН свіжої сечі має бути скориговано до 6,8–7,4. Доза повинна бути визначена у кожному конкретному випадку для досягнення цього діапазону значень рН. Зазвичай це 3 шипучі таблетки. При необхідності доза може бути збільшена, але в більшості випадків 5 шипучих таблеток досить для досягнення результатів у зазначеному діапазоні значень рН.

Добову дозу 3 шипучі таблетки можна приймати як разову вечірню дозу або розподіляти на три рівні індивідуальні дози, що приймаються протягом дня. При більш високих дозах доцільно приймати 1 шипучу таблетку вранці, 1 — в обідній час і 2–3 таблетки ввечері.

Арстифен протипоказаний дітям віком до 18 років (див. розділ Діти).

Спосіб застосування

Таблетки шипучі препарату Арстифен слід розчинити у склянці води, розмішати і відразу випити.

Рідина може бути трохи каламутною і мати на поверхні деякі нерозчинені частинки.

Зазвичай контроль ефективності проводять 3 рази на день шляхом визначення рН сечі. Для цього використовують стандартні індикаторні смужки, вкладені у кожну упаковку. Індикаторну ділянку тестової смужки потрібно ненадовго занурити у сечу. Колір тест-смужки потім порівнюють зі шкалою кольорів протягом 2 хвилин, значення рН зчитують і заносять у контрольний календар.

Діти. Ефективність і безпека застосування препарату дітям вивчені недостатньо, тому не рекомендується призначати препарат Арстифен дітям (віком до 18 років).