Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинД3+К2 вітаміни (D3+K2 vitamins) Д3+К2 вітаміни (D3+K2 vitamins) (506190) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 205,42 грн Без рецепта 90 шт, 350 мг від 205,42 грн В наявності в 455 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Голден-Фарм Форма випуску Капсули Дозування 350 мг Кількість штук в упаковці 90 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин