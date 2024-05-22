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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинД3+К2 вітаміни (D3+K2 vitamins)

Д3+К2 вітаміни (D3+K2 vitamins) (506190) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Д3+К2 вітаміни (D3+K2 vitamins)
Ціна в місті Київ
від 205,42 грн
Без рецепта
90 шт, 350 мг від 205,42 грн
В наявності в 455 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
350 мг
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин