Фармакодинаміка.

Вітамін D 3 — це активний антирахітичний фактор. Найважливішою функцією вітаміну D є регулювання метаболізму кальцію та фосфатів, що сприяє правильній мінералізації і росту скелета.

Вітамін D 3 — це природна форма вітаміну D, що утворюється у тварин і людей. Порівняно з вітаміном D 2 характеризується активністю, вищою на 25%. Він необхідний для функціонування паращитовидних залоз, кишечнику, нирок і кісткової системи. Відіграє істотну роль в абсорбції кальцію і фосфатів із кишечнику, у транспортуванні мінеральних солей і в процесі кальцифікації кісток, регулює виведення кальцію і фосфатів нирками. Концентрація іонів кальцію впливає на ряд важливих біохімічних процесів, що зумовлюють підтримку тонусу м’язів скелетної мускулатури, беруть участь у проведенні нервового збудження та впливають на згортання крові. Вітамін D 3 також бере участь у функціонуванні імунної системи, що впливає на продукування лімфокінів.

Нестача вітаміну D 3 у їжі, послаблення його всмоктування, дефіцит кальцію, а також відсутність експозиції на сонячне світло у період швидкого росту дитини призводять до рахіту, а у дорослих — до остеомаляції, у вагітних жінок — до появи симптомів тетанії і неутворення зубної емалі у немовлят.

Жінкам у період менопаузи, які часто хворіють на остеопороз у зв’язку з гормональними порушеннями, необхідно підвищити дозу вітаміну D 3 .

Фармакокінетика.

Всмоктування

Водний розчин вітаміну D 3 всмоктується краще, ніж масляний. У недоношених дітей виникає недостатнє утворення і надходження жовчі до кишечнику, що порушує всмоктування вітамінів у вигляді масляних розчинів.

Після перорального застосування холекальциферол абсорбується у тонкому кишечнику.

Розподіл

Проникає крізь плацентарний бар’єр і в грудне молоко.

Метаболізм

Метаболізується у печінці і нирках, перетворюючись в активний метаболіт — кальцитріол, який з’єднується з білком-носієм і транспортується до органів-мішеней (кишечник, кістки, нирки). Період напіврозпаду в крові становить кілька діб і може подовжитись у разі хвороби нирок.

Виведення

Виводиться із сечею та калом.

Вітамін D 3 бере участь у регуляції обміну фосфору і кальцію в організмі через 6 годин після прийому препарату.