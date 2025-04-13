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Молочні розчинні каші - гречані
Каша молочна суха гречана (Dry buckwheat milk porridge)
2 препарати
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
85,50
грн
в 240 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
66,83
грн
в 168 аптеках
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Ціни в
Київ
від
66,83
грн
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Характеристики
Виробник
Нутриція Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
210 г
Дитяче харчування
Молочні розчинні каші - гречані
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