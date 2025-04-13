Молочні розчинні каші - гречані

Каша молочна суха гречана (Dry buckwheat milk porridge)

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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 85,50 грн
в 240 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 66,83 грн
в 168 аптеках
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Ціни в Київ
від 66,83 грн
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Характеристики
Виробник
Нутриція Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
210 г
Дитяче харчування