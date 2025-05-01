Каша молочна суха гречана (Dry buckwheat milk porridge)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
126,69
Економія при броні: -7,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
129,54
Економія при броні: -9,63 грн
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
135,41
Економія при броні: -13,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
129,67
Економія при броні: -9,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
126,84
Економія при броні: -6,72 грн
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
132,60
Економія при броні: -10,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
127,66
Економія при броні: -8,39 грн
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
128,07
Економія при броні: -7,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
125,95
Економія при броні: -6,15 грн
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
125,95
Економія при броні: -6,10 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
124,86
Економія при броні: -4,96 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
128,42
Економія при броні: -8,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
126,66
Економія при броні: -6,87 грн
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
126,25
Економія при броні: -6,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
116,00
Економія при броні: -10,00 грн
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
119,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
122,78
Економія при броні: -8,52 грн
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
128,89
Економія при броні: -9,04 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
135,10
Економія при броні: -13,07 грн