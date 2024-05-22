проблеми з передміхуровою залозою (простатою) найчастіше відмічають у чоловіків віком старше 40 років. Передміхурова залоза є частиною репродуктивної системи чоловіка і знаходиться трохи нижче сечового міхура, біля уретри. Оскільки передміхурова залоза з віком збільшується в об’ємі, вона починає поступово тиснути на уретру та сечовий міхур, що може бути причиною перших ознак проблем з передміхуровою залозою, таких як слабкий струмінь сечі або часте сечовипускання. Наявність симптомів з боку нижніх сечовивідних шляхів також може бути пов’язана з ризиком розвитку проблем з потенцією.

У складі Вітапрост комбі поєднані добре відомі рослинні екстракти, що традиційно використовуються для підтримки здоров’я передміхурової залози та «чоловічої сили». Окрім нормалізації сечовипускання, у складі наявні компоненти, що позитивно впливають на сексуальний потяг та активність.

Збалансований склад Вітапрост комбі для здоров’я передміхурової залози та «чоловічої сили»:

· Стандартизований екстракт плодів пальми сереноа (Serenoa repens) — природний засіб для підтримки здорової передміхурової залози та нормального сечовипускання, в тому числі при збільшенні передміхурової залози.

· Екстракт кропиви дводомної (Urtica dioica) сприяє нормальному функціонуванню сечовивідних шляхів та нирок, може полегшувати розлади сечовипускання.

+ «ЧОЛОВІЧА СИЛА» ВІД ПРИРОДИ

· Екстракт якірців сланких (Tribulus terrestris) має тонізуючий ефект, допомагає підтримувати сексуальний потяг, активність, м’язовий тонус та достатній рівень енергії.

· Цинк сприяє підтримці нормального рівня тестостерону в крові, нормалізації фертильності та репродуктивного здоров’я.

· Вітамін B 6 сприяє нормалізації енергетичного обміну та зниженню відчуття втоми. Також сприяє регуляції гормональної активності.

· Вітамін D 3 відіграє роль у процесі поділу клітин і сприяє нормалізації роботи імунної системи.

Висока якість продукту та дієвість компонентів забезпечуються такими факторами:

• спеціальна форма процесу переробки субстанцій;

• гарантія якості від перевіреного часом постачальника товару;

• виробництво, сертифіковане на відповідність GMP.