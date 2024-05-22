ВІТАПРОСТ КОМБІ (VITAPROST COMBI) (497127) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ВІТАПРОСТ КОМБІ інструкція із застосування
Характеристика
проблеми з передміхуровою залозою (простатою) найчастіше відмічають у чоловіків віком старше 40 років. Передміхурова залоза є частиною репродуктивної системи чоловіка і знаходиться трохи нижче сечового міхура, біля уретри. Оскільки передміхурова залоза з віком збільшується в об’ємі, вона починає поступово тиснути на уретру та сечовий міхур, що може бути причиною перших ознак проблем з передміхуровою залозою, таких як слабкий струмінь сечі або часте сечовипускання. Наявність симптомів з боку нижніх сечовивідних шляхів також може бути пов’язана з ризиком розвитку проблем з потенцією.
У складі Вітапрост комбі поєднані добре відомі рослинні екстракти, що традиційно використовуються для підтримки здоров’я передміхурової залози та «чоловічої сили». Окрім нормалізації сечовипускання, у складі наявні компоненти, що позитивно впливають на сексуальний потяг та активність.
Збалансований склад Вітапрост комбі для здоров’я передміхурової залози та «чоловічої сили»:
· Стандартизований екстракт плодів пальми сереноа (Serenoa repens) — природний засіб для підтримки здорової передміхурової залози та нормального сечовипускання, в тому числі при збільшенні передміхурової залози.
· Екстракт кропиви дводомної (Urtica dioica) сприяє нормальному функціонуванню сечовивідних шляхів та нирок, може полегшувати розлади сечовипускання.
+ «ЧОЛОВІЧА СИЛА» ВІД ПРИРОДИ
· Екстракт якірців сланких (Tribulus terrestris) має тонізуючий ефект, допомагає підтримувати сексуальний потяг, активність, м’язовий тонус та достатній рівень енергії.
· Цинк сприяє підтримці нормального рівня тестостерону в крові, нормалізації фертильності та репродуктивного здоров’я.
· Вітамін B6 сприяє нормалізації енергетичного обміну та зниженню відчуття втоми. Також сприяє регуляції гормональної активності.
· Вітамін D3 відіграє роль у процесі поділу клітин і сприяє нормалізації роботи імунної системи.
Висока якість продукту та дієвість компонентів забезпечуються такими факторами:
• спеціальна форма процесу переробки субстанцій;
• гарантія якості від перевіреного часом постачальника товару;
• виробництво, сертифіковане на відповідність GMP.
Рекомендації з вживання
1 таблетку на добу. Найкраще після їди, запиваючи достатньою кількістю води.
Термін вживання: визначає лікар індивідуально.
Застереження до споживання: дієтична добавка призначена лише для дорослих. Не слід споживати особам із гіперчутливістю до компонентів дієтичної добавки. Не перевищувати вказану рекомендовану добову дозу. Продукт не повинен використовуватись в якості замінника харчування. Не вживати після закінчення терміну придатності.
Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Не є лікарським засобом!
Що можна зробити для підтримки здорової передміхурової залози (простати)?
- Вести здоровий спосіб життя — рекомендовані регулярні фізичні вправи (наприклад ходьба), слід уникати тривалого сидіння. Кинути палити.
- Пити не менше 2 л води щодня.
- Але не пити багато рідини перед сном.
- Надавати перевагу збалансованому харчуванню, збагаченому вітамінами та мінералами. Звести до мінімуму споживання гарячих та гострих страв, а також міцної кави та алкогольних напоїв.
- Випорожнювати сечовий міхур при появі перших покликів до сечовипускання (не терпіти).
- Після сечовипускання намагатися спробувати ще раз, щоб повністю спорожнити сечовий міхур.
- Регулярно відвідувати уролога.
- Підтримувати здоров’я передміхурової залози та сечовивідних шляхів за допомогою спеціальних дієтичних добавок.
Протипоказання
не вживати дітям, вагітним чи жінкам, що годують грудьми.
Умови зберігання
в темному і сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °C.