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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВІТАГАМА® D3 ДУО (VITAGAMMA D3 DUO)

ВІТАГАМА® D3 ДУО (VITAGAMMA D3 DUO) (497126) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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ВІТАГАМА<sup>®</sup> D3 ДУО (VITAGAMMA D3 DUO)
Ціна в місті Київ
від 495,46 грн
Без рецепта
50 шт від 495,46 грн
В наявності в 2 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин