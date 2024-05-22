Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВІТАГАМА® D3 ДУО (VITAGAMMA D3 DUO) ВІТАГАМА® D3 ДУО (VITAGAMMA D3 DUO) (497126) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 495,46 грн Без рецепта 50 шт від 495,46 грн В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Вьорваг Фарма Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 50 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин