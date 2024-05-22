Гепазак® Плюс може бути рекомендований в якості дієтичної добавки до раціону харчування осіб, що знаходяться під впливом шкідливої дії факторів навколишнього середовища, при станах, пов’язаних з порушенням білкового метаболізму (стреси, астенія, травми, голодування, ацетоанемічний стан та ін.), як додаткове джерело аргініну та бетаїну з метою підтримки нормального функціонального стану гепатобіліарної системи.

Поєднання аргініну та бетаїну сприяє: підвищенню синтезу білків та фосфоліпідів мембран гепатоцитів, покращенню детоксикаційних можливостей печінки шляхом дезактивації аміаку, підтримки нормального кровообігу та процесів мікроциркуляції уьпечінці, зменшенню гіпоксії печінки.

Бетаїн сприяє підтримці нормального рівня гомоцистеїну.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість.

Дорослим дорослим по 1–3 саше на добу після прийому їжі. Вміст 1 саше можна розчинити у невеликій кількості води або приймати без води.

Дітям у віці від 3-х років вживати тільки за рекомендацією лікаря. Вміст 1 саше розвести в половині склянки 100 мл (ml) питної води та приймати по 1 чайній ложці кожні 10–15 хв. Якщо лікар не рекомендує інакше, то вживати по 1–2 саше на добу (зранку та ввечері).

Термін споживання: тривалість вживання узгоджувати з лікарем.

Застереження до споживання: індивідуальна чутливість. Вагітні жінки або жінки, які годують груддю, люди похилого віку або особи з будь-якими захворюваннями перед вживанням цього продукту повинні радитися з лікарями. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як заміна повноцінному раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану добову кількість. Не використовувати розчин із зіпсованої упаковки. Не вживайте після строку придатності, зазначеного на упаковці.

Перед вживанням обов’язкова консультація лікаря.