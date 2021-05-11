профіль безпеки силденафілу базується на даних, отриманих від 9570 пацієнтів у 74 подвійних сліпих плацебо-контрольованих клінічних дослідженнях. У клінічних дослідженнях серед пацієнтів, які приймали силденафіл, найчастіше повідомляли про такі побічні реакції, як головний біль, припливи крові, диспепсія, закладеність носа, біль у спині, запаморочення, нудота, припливи жару, порушення зору, ціанопсія та затьмарення зору.

Побічні реакції, про які повідомлялося під час постмаркетингового спостереження, були зібрані за період >10 років. Оскільки не про всі побічні реакції було повідомлено та не всі побічні реакції були включені в базу даних з безпеки, частота виникнення цих реакцій не може бути точно визначена.

У таблиці нижче за системно-органним класом та частотою виникнення перелічені всі важливі з медичної точки зору побічні реакції, які спостерігалися під час проведення клінічних випробувань і виникали частіше, ніж при застосуванні плацебо (дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10 ), нечасто (≥1/1000, <1/100), рідко (≥1/10000, <1/1000)). У кожній групі за частотою побічні реакції представлено в порядку зниження серйозності.



Система–орган–клас Побічні реакції Інфекційні та інвазивні захворювання Нечасто: риніт. З боку імунної системи Нечасто: реакції підвищеної чутливості. З боку нервової системи Дуже часто: головний біль. Часто: запаморочення. Нечасто: сонливість, гіпестезія. Рідко: інсульт, транзиторна ішемічна атака, судоми*, рецидиви судом*, непритомність, синкопе. З боку органів зору Часто: порушення сприйняття кольору**, розлади зору, затьмарення зору. Нечасто: розлади сльозовиділення***, біль в очах, фотофобія, фотопсія, гіперемія очей, яскравість зору, кон’юнктивіт. Рідко: неартеріальна передня ішемічна нейропатія зорового нерва*, оклюзія судин сітківки, крововилив у сітківку, атеросклеротична ретинопатія, ураження сітківки, глаукома, дефекти поля зору, диплопія, зниження гостроти зору, міопія, астенопія, плаваючі помутніння склистого тіла, порушення з боку райдужної оболонки, мідріаз, поява сяючих кругів навколо джерела світла (гало) у полі зору, набряк очей, припухлість очей, порушення з боку очей, гіперемія кон’юнктиви, подразнення очей, аномальні відчуття в очах, набряк повік, знебарвлення склери. З боку органів слуху та вестибулярного апарату Нечасто: вертиго, дзвін у вухах. Рідко: глухота. З боку серця Нечасто: тахікардія, посилене серцебиття. Рідко: раптова серцева смерть*, інфаркт міокарда, шлуночкова аритмія,* фібриляція передсердь, нестабільна стенокардія. З боку судин Часто: припливи крові до обличчя, припливи жару. Нечасто: гіпертензія, гіпотензія. З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння Часто: закладеність носа. Нечасто: епістаксис, закладеність придаткових пазух носа. Рідко: відчуття стиснення у горлі, набряк слизової оболонки носа, сухість у носі. З боку ШКТ Часто: нудота, диспепсія. Нечасто: гастроезофагеальне рефлюксне захворювання, блювання, біль у верхній частині живота, сухість у роті. Рідко: гіпестезія ротової порожнини. З боку шкіри та підшкірної тканини Нечасто: висипання. Рідко: синдром Стівенса-Джонсона*, токсичний епідермальний некроліз*. З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини Нечасто: міалгія, біль у кінцівках. З боку сечовидільної системи Нечасто: гематурія. З боку репродуктивної системи та молочних залоз Рідко: кровотеча зі статевого члена, пріапізм*, гематоспермія, подовжена ерекція. Загальні розлади та реакції у місці введення Нечасто: біль у грудях, підвищена стомлюваність, відчуття жару. Рідко: подразнення. Дослідження Нечасто: підвищена частота серцевих скорочень.