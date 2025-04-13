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Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії
Батончик Здоровий перекус (Healthy snack bar)
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від
28,65
грн
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Характеристики
Виробник
Вітапак
Форма випуску
Батончик
Умови продажу
Без рецепта
Вага
40 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
28,65
грн
В 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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