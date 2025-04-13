Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії

Батончик Здоровий перекус (Healthy snack bar)

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ВІТАМІНІЗОВАНА "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" батончик 40 г №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 28,65 грн
В 3 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Вітапак
Форма випуску
Батончик
Умови продажу
Без рецепта
Вага
40 г
Дієтичні добавки