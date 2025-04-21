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Батончик Здоровий перекус (Healthy snack bar)
Батончик Здоровий перекус (Healthy snack bar)
Вінниця
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Полімед
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
342.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ВІТАМІНІЗОВАНА "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" батончик 40 г №1
Вітапак
Полімед
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
346.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ВІТАМІНІЗОВАНА "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" батончик 40 г №1
Вітапак
Полімед
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Балківська, 28
347.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ВІТАМІНІЗОВАНА "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" батончик 40 г №1
Вітапак
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