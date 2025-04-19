Київ
Батончик Здоровий перекус (Healthy snack bar)

Батончик Здоровий перекус (Healthy snack bar)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 3 аптеках у Одеса
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
0.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ВІТАМІНІЗОВАНА "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" батончик 40 г №1
Вітапак
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28
1.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ВІТАМІНІЗОВАНА "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" батончик 40 г №1
Вітапак
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
13.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ВІТАМІНІЗОВАНА "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" батончик 40 г №1
Вітапак
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