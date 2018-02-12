Аргіс дуо (Argis duo) (475214) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Аргіс дуо інструкція із застосування
Характеристика
засіб гігієнічно-профілактичний, що сприяє підсиленню протизапальної та антисептичної дії.
Хлорофіліпту екстракт густий завдяки вмісту комплексу біологічно активних речовин може використовуватись як допоміжний засіб при запальних захворюваннях статевих органів у жінок (кольпіті, ендоцервіциті, ерозії шийки матки, ендометриті, аднекситі, свищах, розривах піхви).
Хлоргексидину біглюконат застосовується для запобігання венеричних захворювань (сифіліс, гонорея, трихомоніаз, хламідіоз, уреаплазмоз) та інфекційно-запальних ускладнень в акушерстві та гінекології (перед оперативним лікуванням гінекологічних захворювань, перед пологами і абортом, до і після встановлення внутрішньоматкової спіралі, до і після діатермокоагуляції шийки матки, перед внутрішньоматковими дослідженнями), а також для підсилення комплексного лікування бактеріального вагінозу, кольпіту, ерозій шийки матки.
Рекомендації по використанню
використовують вагінально по 1 засобу гігієни 1-2 рази на добу. Перед використанням рекомендована консультація лікаря.
Рекомендований термін використання: 5-10 діб, при необхідності курс можна повторити.
Застереження при використанні: вагітність та період лактації, діти віком до 12 років, індивідуальна підвищена чутливість до складових компонентів.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі 0–25 °С та відносній вологості повітря не більше 75%, за 10-15 хв до використання необхідно покласти у холодильник.