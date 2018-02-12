засіб гігієнічно-профілактичний, що сприяє підсиленню протизапальної та антисептичної дії.

Хлорофіліпту екстракт густий завдяки вмісту комплексу біологічно активних речовин може використовуватись як допоміжний засіб при запальних захворюваннях статевих органів у жінок (кольпіті, ендоцервіциті, ерозії шийки матки, ендометриті, аднекситі, свищах, розривах піхви).

Хлоргексидину біглюконат застосовується для запобігання венеричних захворювань (сифіліс, гонорея, трихомоніаз, хламідіоз, уреаплазмоз) та інфекційно-запальних ускладнень в акушерстві та гінекології (перед оперативним лікуванням гінекологічних захворювань, перед пологами і абортом, до і після встановлення внутрішньоматкової спіралі, до і після діатермокоагуляції шийки матки, перед внутрішньоматковими дослідженнями), а також для підсилення комплексного лікування бактеріального вагінозу, кольпіту, ерозій шийки матки.