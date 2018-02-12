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Аргіс дуо (Argis duo) (475214) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Аргіс дуо (Argis duo)
Ціна в місті Київ
від 368,17 грн
Без рецепта
10 шт, 1,4 г від 368,17 грн
В наявності в 557 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Супозиторії
Дозування
1,4 г
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-1/4493 від 03.03.2021

Аргіс дуо інструкція із застосування

Характеристика

засіб гігієнічно-профілактичний, що сприяє підсиленню протизапальної та антисептичної дії.
Хлорофіліпту екстракт густий завдяки вмісту комплексу біологічно активних речовин може використовуватись як допоміжний засіб при запальних захворюваннях статевих органів у жінок (кольпіті, ендоцервіциті, ерозії шийки матки, ендометриті, аднекситі, свищах, розривах піхви).
Хлоргексидину біглюконат застосовується для запобігання венеричних захворювань (сифіліс, гонорея, трихомоніаз, хламідіоз, уреаплазмоз) та інфекційно-запальних ускладнень в акушерстві та гінекології (перед оперативним лікуванням гінекологічних захворювань, перед пологами і абортом, до і після встановлення внутрішньоматкової спіралі, до і після діатермокоагуляції шийки матки, перед внутрішньоматковими дослідженнями), а також для підсилення комплексного лікування бактеріального вагінозу, кольпіту, ерозій шийки матки.

Рекомендації по використанню

використовують вагінально по 1 засобу гігієни 1-2 рази на добу. Перед використанням рекомендована консультація лікаря.
Рекомендований термін використання: 5-10 діб, при необхідності курс можна повторити.
Застереження при використанні: вагітність та період лактації, діти віком до 12 років, індивідуальна підвищена чутливість до складових компонентів.
Не є лікарським засобом.

Умови зберігання

в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі 0–25 °С та відносній вологості повітря не більше 75%, за 10-15 хв до використання необхідно покласти у холодильник.

АРГІС ДУО СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
АРГІС ДУО СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії 1,4 г, №10
від 368,17 грн
В наявності в 557 аптеках
Ціни в аптеках
АРГІС ДУО СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
АРГІС ДУО СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії 1,4 г, №10
від 368,17 грн
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