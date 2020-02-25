Вітапрост ліофілізат для розчину для ін’єкцій (Vitaprost lyophilisate for solution for injection) (471808) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Вітапрост ліофілізат для розчину для ін єкцій інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Вітапрост чинить специфічну органотропну дію на передміхурову залозу. При захворюванні останньої препарат як засіб патогенетичної терапії нормалізує процеси мікроциркуляції і тромбоцитарно-судинного гемостазу, зменшує або усуває набряк тканини, лейкоцитарну інфільтрацію (у тому числі зменшує вміст лейкоцитів у секреті залози), проявляє опосередкований бактеріостатичний вплив на мікрофлору секрету, знижує титр виявленого збудника аж до абсолютної стерильності або пригнічує життєздатність мікроорганізмів. Вітапрост нормалізує сперматогенез (збільшує кількість та рухливість сперматозоїдів), виявляє модулюючий вплив на стан Т- і В-лімфоцитів, регулює тонус м’язів сечового міхура, включаючи тонус детрузора, підвищує неспецифічну резистентність організму.
Фармакокінетика. Пептидний препарат Вітапрост розщеплюється клітинними протеазами до амінокислот. Вітапрост та його метаболіти екскретуються з сечею. Кумулятивного ефекту препарат не має.
Показання Вітапрост ліофілізат для розчину для ін єкцій
хронічний простатит, аденома передміхурової залози, вікові порушення її функцій та пов’язані із цим розлади акту сечовиділення, ускладнення після операцій на передміхуровій залозі; інтерорецептивна копулятивна дисфункція; чоловіче безпліддя.
Застосування Вітапрост ліофілізат для розчину для ін єкцій
застосовувати для лікування дорослих, у тому числі літнього віку чоловіків. Вводити в/м. Перед застосуванням вміст флакона розчинити в 1–2 мл води для ін’єкцій або 0,9% р-ні натрію хлориду, або 0,5% р-ні новокаїну. У разі використання новокаїну як розчинника необхідно враховувати інформацію щодо безпеки новокаїну. Препарат вводити щоденно, 1–2 флакони 1 раз на добу. Курс лікування становить 5–10 днів. За необхідності проводити повторний курс (через 1–6 міс).
Діти. Препарат не застосовують у дітей.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів препарату та білків великої рогатої худоби.
Побічна дія
можливі алергічні реакції, включаючи свербіж, висипання; зміни у місці введення.
Особливості застосування
при лікуванні препаратом рекомендується проводити аналіз клінічних показників активності передміхурової залози (простатоспецифічний антиген).
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Препарат не застосовують у жінок.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не досліджувалася.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
не вивчалася.
Несумісність. Препарат не слід змішувати з іншими лікарськими засобами в одному шприці. Використовувати тільки рекомендовані розчинники.
Передозування
не вивчалося.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці для захисту від дії світла при температурі не вище 25 °С.