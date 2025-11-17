Київ
скарифікатори (ланцети)
Ланцет Medlance plus special (Lancet Medlance plus special)
Характеристики
Виробник
HTL-Strefa
Медичні вироби
скарифікатори (ланцети)
Форма випуску
Лезо 0,8 мм
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Реєстрація
7245/2007 від 11.10.2012
