скарифікатори (ланцети)

Ланцет Medlance plus special (Lancet Medlance plus special)

ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм глибина проникнення 2 мм №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 4,22 грн
В 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
HTL-Strefa
Медичні вироби
Форма випуску
Лезо 0,8 мм
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Реєстрація
7245/2007 від 11.10.2012