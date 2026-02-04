Київ
Про товар
Ціни
Ланцет Medlance plus special (Lancet Medlance plus special)
Ланцет Medlance plus special (Lancet Medlance plus special)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чугуїв, вул. Музейна, 9
444.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №1
HTL-Strefa
4,45
Економія при броні:
-0,23 грн
4,22
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
423.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №1
HTL-Strefa
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Зміїв, перех. 6-ї Стрілецької Дивізії / Калініна, 1-А/1-А
424.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №1
HTL-Strefa
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню