Одеса
Про товар
Ціни
Ланцет Medlance plus special (Lancet Medlance plus special)
Ланцет Medlance plus special (Lancet Medlance plus special)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
578.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №1
HTL-Strefa
4,47
Економія при броні:
-0,25 грн
4,22
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
547.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №1
HTL-Strefa
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. Таранівське шосе / Лісова, 1-Г/1-А
547.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №1
HTL-Strefa
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. 6-ї Стрілецької Дивізії / Калініна, 1-А/1-А
548.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №1
HTL-Strefa
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню