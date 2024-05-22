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Аплікатор Ляпка шанс (464764) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Аплікатор Ляпка шанс
Ціна в місті Київ
від 435,60 грн
Без рецепта
1 шт від 435,60 грн 1 шт від 497,55 грн 1 шт від 490,00 грн 1 шт від 504,30 грн 1 шт від 520,20 грн
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В наявності в 20 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Шанс
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
аплікатори Ляпко