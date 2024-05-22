Медичні виробиІнші вироби для лікуванняАплікаториаплікатори ЛяпкоАплікатор Ляпка шанс Аплікатор Ляпка шанс (464764) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 435,60 грн Без рецепта 1 шт від 435,60 грн 1 шт від 497,55 грн 1 шт від 490,00 грн 1 шт від 504,30 грн 1 шт від 520,20 грн Більше +2 В наявності в 20 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ляпко Форма випуску Шанс Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби аплікатори Ляпко