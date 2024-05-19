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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Шанс 6,2 Ag, №1 - Київ (179134) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
519,66
Економія: -78,02 грн
441,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
508,16
Економія: -66,87 грн
441,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
539,24
Економія: -98,37 грн
440,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
502,01
Економія: -47,57 грн
454,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
469,93
Економія: -27,90 грн
442,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (2)
488,41
Економія: -46,23 грн
442,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
522,52
Економія: -63,63 грн
458,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-Г
Всього: упаковка (1)
477,72
Економія: -36,02 грн
441,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (2)
505,34
Економія: -64,74 грн
440,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
514,69
Економія: -79,09 грн
435,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
Всього: упаковка (1)
495,41
Економія: -55,56 грн
439,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (2)
537,07
Економія: -96,20 грн
440,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (1)
505,50
Економія: -63,86 грн
441,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
482,31
Економія: -40,61 грн
441,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (2)
538,08
Економія: -97,21 грн
440,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
500,34
Економія: -58,83 грн
441,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (2)
497,50
Економія: -56,27 грн
441,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
481,43
Економія: -39,40 грн
442,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
504,70
Економія: -63,03 грн
441,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 125-А
Всього: упаковка (1)
525,63
Економія: -83,99 грн
441,64 грн