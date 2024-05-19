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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Шанс 5,8 Ag, №1 - Київ (179133) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
553,12
Економія: -24,12 грн
529,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
584,99
Економія: -35,08 грн
549,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (2)
531,13
Економія: -20,13 грн
511,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (2)
568,21
Економія: -44,86 грн
523,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-Г
Всього: упаковка (1)
520,03
Економія: -16,03 грн
504,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
551,46
Економія: -70,65 грн
480,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
585,93
Економія: -62,58 грн
523,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
542,17
Економія: -31,17 грн
511,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
523,95
Економія: -31,05 грн
492,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (2)
573,01
Економія: -49,66 грн
523,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
549,43
Економія: -33,53 грн
515,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (5)
576,36
Економія: -53,01 грн
523,35 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (2)
490,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14-А
Всього: упаковка (1)
548,90 грн
Вітамін
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Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Соборності, 5
Всього: упаковка (1)
548,90 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Регенераторна, 4
Всього: упаковка (1)
548,90 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Всього: упаковка (1)
533,23
Економія: -17,33 грн
515,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (3)
524,26
Економія: -20,26 грн
504,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
534,84
Економія: -30,84 грн
504,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
517,97
Економія: -22,97 грн
495,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
508,51
Економія: -19,51 грн
489,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
524,41
Економія: -32,51 грн
491,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
499,83
Економія: -17,83 грн
482,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
513,14
Економія: -26,24 грн
486,90 грн