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Батончик вафельний Лео бар (Bar waffle Leo bar) (461617) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Батончик вафельний Лео бар (Bar waffle Leo bar)
Ціна в місті Київ
від 17,00 грн
Без рецепта
1 шт від 17,00 грн
В наявності в 5 аптеках
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Виробник
Вага
50 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії