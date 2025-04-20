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Батончик вафельний Лео бар (Bar waffle Leo bar)
Батончик вафельний Лео бар (Bar waffle Leo bar)
Кривий Ріг
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
344.4 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,70
Економія при броні:
-4,84 грн
13,86
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
346.1 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Економія при броні:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
349.1 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,70
Економія при броні:
-4,84 грн
13,86
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
351.1 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,70
Економія при броні:
-4,84 грн
13,86
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
351.7 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
20,00
Економія при броні:
-5,82 грн
14,18
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
353.0 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Економія при броні:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
354.5 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Економія при броні:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
356.9 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
19,10
Економія при броні:
-4,92 грн
14,18
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
357.6 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
19,80
Економія при броні:
-5,11 грн
14,69
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мостицька, 9
358.6 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Економія при броні:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
359.8 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Економія при броні:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30
360.6 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,70
Економія при броні:
-4,84 грн
13,86
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 56
109.2 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
147.7 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
148.5 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
508.5 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
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