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Батончик вафельний Лео бар (Bar waffle Leo bar)
Батончик вафельний Лео бар (Bar waffle Leo bar)
Харків
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
399.5 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,70
Економія при броні:
-4,84 грн
13,86
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
403.8 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Економія при броні:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
404.9 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Економія при броні:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
410.8 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
20,00
Економія при броні:
-5,82 грн
14,18
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
410.9 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,70
Економія при броні:
-4,84 грн
13,86
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
412.1 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
19,10
Економія при броні:
-4,92 грн
14,18
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Богатирська, 30
413.7 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Економія при броні:
-4,64 грн
13,86
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Мостицька, 9
416.1 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Економія при броні:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
417.8 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Економія при броні:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 104
420.1 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
19,80
Економія при броні:
-5,11 грн
14,69
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
422.7 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Економія при броні:
-4,76 грн
13,74
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 56
331.1 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 18
331.4 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Кропивницького, 22
331.8 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Шевченка Тараса, 36
332.3 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Фортечна, 21
333.8 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 1-А
335.3 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Миколаїв, вул. Поштова, 118
459.1 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
459.9 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
713.2 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНИЙ З КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "LEO BAR" 50 г №1
Риф
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