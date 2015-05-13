Медичні виробиПерев'язочні засобиВатаінша ватаВата стерильна (Sterile cottonwool) Вата стерильна (Sterile cottonwool) (461597) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 8,70 грн Без рецепта 1 шт від 8,70 грн 1 шт від 3,38 грн 1 шт від 12,20 грн 1 шт від 11,42 грн 1 шт від 7,44 грн 1 шт від 19,81 грн 1 шт від 18,83 грн 1 шт від 8,00 грн 1 шт від 9,75 грн 1 шт від 11,97 грн 1 шт від 4,69 грн 1 шт від 12,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 273 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску Стерильний Вага 50 г Медичні вироби інша вата вата стерильна