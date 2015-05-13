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Вата стерильна (Sterile cottonwool) (461597) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вата стерильна (Sterile cottonwool)
Ціна в місті Київ
від 8,70 грн
Без рецепта
1 шт від 8,70 грн 1 шт від 3,38 грн 1 шт від 12,20 грн 1 шт від 11,42 грн 1 шт від 7,44 грн 1 шт від 19,81 грн 1 шт від 18,83 грн 1 шт від 8,00 грн 1 шт від 9,75 грн 1 шт від 11,97 грн 1 шт від 4,69 грн 1 шт від 12,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 273 аптеках
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Форма випуску
Стерильний
Вага
50 г
Медичні вироби
інша вата вата стерильна