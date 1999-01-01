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вата стерильна

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Вата
вата стерильна
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Вата медична гігроскопічна гігієнічна
Вата медична гігроскопічна гігієнічна
Стерильний рулон 50 г тм "білосніжка" №1
від 8,04 грн
в 248 аптеках
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Вата медична гігроскопічна гігієнічна
Вата медична гігроскопічна гігієнічна
Стерильний рулон 25 г тм "білосніжка" №1
від 5,27 грн
в 245 аптеках
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Вата медична гігроскопічна гігієнічна тм Профі фарм стерильна
Вата медична гігроскопічна гігієнічна тм Профі фарм стерильна
Ролик 25 г №1
Екобинт
від 7,10 грн
в 200 аптеках
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Вата медична гігроскопічна гігієнічна тм Профі фарм стерильна
Вата медична гігроскопічна гігієнічна тм Профі фарм стерильна
Ролик 50 г №1
Екобинт
від 13,00 грн
в 198 аптеках
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Вата медична гігроскопічна гігієнічна тм Angelmed стерильна
Вата медична гігроскопічна гігієнічна тм Angelmed стерильна
Ролик 50 г №1
Екобинт
від 16,49 грн
в 146 аптеках
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
Стерильний 50 г тип "ролик" №1
від 11,20 грн
в 118 аптеках
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
Стерильний 25 г тип "ролик" №1
від 6,90 грн
в 99 аптеках
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Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна тм "ЮРІЯ-ФАРМ"
Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна тм "ЮРІЯ-ФАРМ"
50 г рулон №1
Юрія-Фарм
від 15,07 грн
в 43 аптеках
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Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна тм "ЮРІЯ-ФАРМ"
Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна тм "ЮРІЯ-ФАРМ"
25 г рулон №1
Юрія-Фарм
від 8,69 грн
в 43 аптеках
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Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна тм BigQ
Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна тм BigQ
Рулон 25 г №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від 5,57 грн
в 30 аптеках інших міст
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Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна тм BigQ
Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна тм BigQ
Рулон 50 г №1
від 11,93 грн
в 28 аптеках інших міст
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
Гігієнічна 25 г тип "ролик", стерильная №1
від 6,37 грн
в 15 аптеках інших міст
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА тм DR. WHITE СТЕРИЛЬНА
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА тм DR. WHITE СТЕРИЛЬНА
50 г тип "ролик" №1
Екобинт
від 17,08 грн
в 7 аптеках інших міст
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ARBOR VITAE ВАТА МЕДИЧНА
ARBOR VITAE ВАТА МЕДИЧНА
50 г стерильна №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від 12,00 грн
в 5 аптеках
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Вата медична гігроскопічна гігієнічна
Вата медична гігроскопічна гігієнічна
Стерильний рулон 100 г тм "білосніжка" №1
від 22,04 грн
в 3 аптеках
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА СТЕРИЛЬНА
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА СТЕРИЛЬНА
50 г тип "ролик" №1
Гемопласт-Полісся
від 4,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА тм DR. WHITE СТЕРИЛЬНА
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА тм DR. WHITE СТЕРИЛЬНА
25 г тип "ролик" №1
Екобинт
від 12,81 грн
в 2 аптеках інших міст
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Вата стерильна "Gentle Touch"
Вата стерильна "Gentle Touch"
Ролик 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
від 15,30 грн
в 1 аптеці
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА "MEDICARE"
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА "MEDICARE"
Стерильна 25 г рулон №1
Допомога-I
від 6,46 грн
в 1 аптеці інших міст
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
50 г стерильна, тип "ролик" №1
Аріадна
від 12,40 грн
в 1 аптеці
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