Київ
Вата
вата стерильна
Медичні вироби
16
Перев'язочні засоби
Вата
вата стерильна
Сортування:
По популярності
Фільтр
Вата медична гігроскопічна гігієнічна
Стерильний рулон 50 г тм "білосніжка" №1
від
8,04
грн
в 248 аптеках
Знайти в аптеках
Вата медична гігроскопічна гігієнічна
Стерильний рулон 25 г тм "білосніжка" №1
від
5,27
грн
в 245 аптеках
Знайти в аптеках
Вата медична гігроскопічна гігієнічна тм Профі фарм стерильна
Ролик 25 г №1
Екобинт
від
7,10
грн
в 200 аптеках
Знайти в аптеках
Вата медична гігроскопічна гігієнічна тм Профі фарм стерильна
Ролик 50 г №1
Екобинт
від
13,00
грн
в 198 аптеках
Знайти в аптеках
Вата медична гігроскопічна гігієнічна тм Angelmed стерильна
Ролик 50 г №1
Екобинт
від
16,49
грн
в 146 аптеках
Знайти в аптеках
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
Стерильний 50 г тип "ролик" №1
від
11,20
грн
в 118 аптеках
Знайти в аптеках
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
Стерильний 25 г тип "ролик" №1
від
6,90
грн
в 99 аптеках
Знайти в аптеках
Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна тм "ЮРІЯ-ФАРМ"
50 г рулон №1
Юрія-Фарм
від
15,07
грн
в 43 аптеках
Знайти в аптеках
Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна тм "ЮРІЯ-ФАРМ"
25 г рулон №1
Юрія-Фарм
від
8,69
грн
в 43 аптеках
Знайти в аптеках
Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна тм BigQ
Рулон 25 г №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
5,57
грн
в 30 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна тм BigQ
Рулон 50 г №1
від
11,93
грн
в 28 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
Гігієнічна 25 г тип "ролик", стерильная №1
від
6,37
грн
в 15 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА тм DR. WHITE СТЕРИЛЬНА
50 г тип "ролик" №1
Екобинт
від
17,08
грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ARBOR VITAE ВАТА МЕДИЧНА
50 г стерильна №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
12,00
грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
Вата медична гігроскопічна гігієнічна
Стерильний рулон 100 г тм "білосніжка" №1
від
22,04
грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА СТЕРИЛЬНА
50 г тип "ролик" №1
Гемопласт-Полісся
від
4,00
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА тм DR. WHITE СТЕРИЛЬНА
25 г тип "ролик" №1
Екобинт
від
12,81
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Вата стерильна "Gentle Touch"
Ролик 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
від
15,30
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА "MEDICARE"
Стерильна 25 г рулон №1
Допомога-I
від
6,46
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
50 г стерильна, тип "ролик" №1
Аріадна
від
12,40
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
гігієнічна
ролик
ст.
стерил.
хірургічна
Пакування
25 г
50 г
100 г
ролик 25 г
ролик 50 г
рулон 25 г
рулон 50 г
рулон 100 г
Показати всі
Виробник
Аріадна
Ватфарм
Гемопласт-Полесье
Допомога-I
Екобинт
Илан Фарм
МТК Максімед
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
Укрмедтекстиль
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню