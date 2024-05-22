Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для обличчяГель-крем для обличчя сонцезахисний (Sunscreen gel-cream for the face) Гель-крем для обличчя сонцезахисний (Sunscreen gel-cream for the face) (461131) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 658,00 грн Без рецепта 1 шт від 658,00 грн 1 шт від 710,65 грн 1 шт від 846,00 грн В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Форма випуску Spf-50 Об'єм 50 мл Косметичні засоби 7.1.1.2. Сонцезахисні засоби для обличчя