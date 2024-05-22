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Гель-крем для обличчя сонцезахисний (Sunscreen gel-cream for the face) (461131) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель-крем для обличчя сонцезахисний (Sunscreen gel-cream for the face)
Ціна в місті Київ
від 658,00 грн
Без рецепта
1 шт від 658,00 грн 1 шт від 710,65 грн 1 шт від 846,00 грн
В наявності в 4 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Spf-50
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
7.1.1.2. Сонцезахисні засоби для обличчя