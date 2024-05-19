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APIVITA BEE SUN SAFE СОНЦЕЗАХИСНИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF-30 50 мл - Київ (756511) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
888,30
Економія: -177,65 грн
710,65 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (2)
733,20 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
796,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
846,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
846,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом