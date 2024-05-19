Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для обличчяAPIVITA BEE SUN SAFE СОНЦЕЗАХИСНИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯЦіни в аптеках

APIVITA BEE SUN SAFE СОНЦЕЗАХИСНИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF-50 50 мл - Київ (756512) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
846,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
703,52
Економія: -45,53 грн
657,99 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
733,20 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
805,20 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
820,71
Економія: -6,26 грн
814,45 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (3)
805,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
736,45
Економія: -31,65 грн
704,80 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (2)
805,20 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
805,20 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (4)
719,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом