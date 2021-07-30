Гекситекс (Hexitex) (452051) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гекситекс інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Хлоргексидину біглюконат чинить швидку та виражену дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, дріжджі та дерматофіти: Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis. До препарату слабко чутливими є деякі штами Pseudomonas spp., Proteus spp. Не чутливі до препарату кислотостійкі форми бактерій, спори бактерій, гриби, віруси.
Фармакокінетика. При інтравагінальному застосуванні практично не всмоктується, системної дії не чинить.
Показання Гекситекс
профілактика венеричних захворювань (сифіліс, гонорея, трихомоніаз, хламідіоз, уреаплазмоз) та інфекційно–запальних ускладнень в акушерстві та гінекології (перед оперативним лікуванням гінекологічних захворювань, перед пологами та абортом, до та після встановлення внутрішньоматкової спіралі, до та після діатермокоагуляції шийки матки, перед внутрішньоматковими дослідженнями).
Лікування бактеріального вагінозу, кольпіту, ерозії шийки матки.
Застосування Гекситекс
лікарський засіб застосовувати інтравагінально. Перед застосуванням песарій звільнити від контурної упаковки.
Лікування: застосовувати по 1 песарію 2 рази на добу протягом 7–10 днів залежно від характеру захворювання. У разі необхідності можливе продовження курсу лікування до 20 днів.
Профілактика венеричних захворювань: застосовувати одноразово по 1 песарію не пізніше ніж через 2 години після статевого акту.
Вагітність. Лікарський засіб застосовувати по 1 песарію 1 або 2 рази на добу як монотерапію або у складі комплексної терапії, враховуючи ступінь вираженості інфекційного процесу, дані бактеріологічних досліджень, наявність явищ загрози переривання вагітності. Тривалість застосування — від 5 до 10 днів.
У період годування груддю препарат застосовувати у звичайних рекомендованих дозах.
Діти. Досвіду застосування немає.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.
Особливості застосування
застосування у період вагітності і годування груддю. Не протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
хлоргексидин не можна застосовувати разом з детергентами, які містять аніонну групу (сапоніни, натрію лаурилсульфат, натрію карбоксиметилцелюлоза), а також з милом. Присутність мила може інактивувати хлоргексидин, тому перед застосуванням препарату залишки мила необхідно ретельно змити. Туалет зовнішніх статевих органів не впливає на ефективність та переносимість песаріїв Гекситекс, адже препарат застосовується інтравагінально. Не рекомендується одночасне застосування з йодом.
Передозування
передозування та токсичні ефекти при застосуванні препарату не виявлені.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.