лікарський засіб застосовувати інтравагінально. Перед застосуванням песарій звільнити від контурної упаковки.

Лікування : застосовувати по 1 песарію 2 рази на добу протягом 7–10 днів залежно від характеру захворювання. У разі необхідності можливе продовження курсу лікування до 20 днів.

Профілактика венеричних захворювань : застосовувати одноразово по 1 песарію не пізніше ніж через 2 години після статевого акту.

Вагітність . Лікарський засіб застосовувати по 1 песарію 1 або 2 рази на добу як монотерапію або у складі комплексної терапії, враховуючи ступінь вираженості інфекційного процесу, дані бактеріологічних досліджень, наявність явищ загрози переривання вагітності. Тривалість застосування — від 5 до 10 днів.

У період годування груддю препарат застосовувати у звичайних рекомендованих дозах.

Діти. Досвіду застосування немає.