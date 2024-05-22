Медичні виробиВироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього вікуДитячий посудпоїлкиБідончик (Can) Бідончик (Can) (444707) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 150,17 грн Без рецепта 1 шт від 150,17 грн 1 шт від 213,00 грн 1 шт від 105,00 грн 1 шт від 239,00 грн 1 шт від 220,80 грн 1 шт від 294,00 грн 1 шт Немає в наявності Більше +4 В наявності в 107 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Canpol Форма випуску 56/109, спортивний з трубкою Об'єм 270 мл Медичні вироби поїлки