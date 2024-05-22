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Бідончик (Can) (444707) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бідончик (Can)
Ціна в місті Київ
від 150,17 грн
Без рецепта
1 шт від 150,17 грн 1 шт від 213,00 грн 1 шт від 105,00 грн 1 шт від 239,00 грн 1 шт від 220,80 грн 1 шт від 294,00 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 107 аптеках
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Виробник
Форма випуску
56/109, спортивний з трубкою
Об'єм
270 мл
Медичні вироби
поїлки